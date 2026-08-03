Antalya'nın yaya trafiği açısından en hareketli noktalarından biri olan Hasan Subaşı Caddesi'nde, çöp konteynerlerinin düzenli boşaltılmadığı iddiaları gündeme geldi. Kent merkezi ile tarihi Kaleiçi arasında geçiş güzergahı işlevi gören bölgede, biriken çöplerin çevreye yaydığı kötü koku esnaf ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte konteynerlerde bekleyen atıkların yarattığı kirlilik daha belirgin hale geldi. Günün her saati yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı caddede, zaman zaman çöplerin dışarı taşması hem görüntü kirliliğini hem de hijyen endişelerini artırıyor.

ESNAF VE VATANDAŞTAN ÇÖZÜM TALEBİ

Bölgede faaliyet gösteren işletme sahipleri ve çevre sakinleri, turizm sezonunun en yoğun döneminde karşılaşılan bu tablonun kentin imajına zarar verdiğini belirtiyor. Vatandaşlar, halk sağlığının korunması ve çevre temizliğinin sağlanması amacıyla ilgili belediye birimlerinin özellikle yaz aylarında çöp toplama sıklığını artırmasını talep ediyor.

BÖLGENİN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

Hasan Subaşı Caddesi, modern kent merkezi ile Antalya'nın tarihi dokusunu barındıran Kaleiçi arasındaki ana yaya arterlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu güzergahtaki temizlik ve estetik standartlarının korunması, şehri ziyaret eden turistlerin genel izlenimi üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bölge halkı da bu öneme dikkat çekerek, kentin vitrini konumundaki caddede yaşanan sorunun kısa sürede kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını bekliyor.