Antalya'nın merkez ilçelerinden Muratpaşa'da, dün saat 21.30 sıralarında Meltem Mahallesi 2'nci Cadde üzerinde bir yangın tehlikesi atlatıldı. Dokuz katlı bir apartmanın ikinci katında yer alan klimanın dış ünitesinden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevre sakinleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, ihbarın ardından bölgeye hızla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, dumanların kaynağı olan klima motoruna anında müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda, dış ünitedeki alevler apartmanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Söndürme işleminin ardından detaylı soğutma çalışması yapan ekipler, olası bir tehlikenin önüne geçerek gerekli güvenlik kontrollerini tamamladı ve istasyonlarına geri döndü.

KLİMA YANGINLARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Uzmanlar, özellikle Antalya ve Alanya gibi sıcaklık ortalamalarının yüksek seyrettiği bölgelerde yoğun kullanılan klima dış ünitelerinin düzenli bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Tozlanma, aşırı ısınma veya elektrik aksamındaki yıpranmaların bu tür yangınlara zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor. Vatandaşlara, can ve mal güvenliği için mevsim geçişlerinde cihaz bakımlarını yetkili servislere yaptırmaları tavsiye ediliyor.