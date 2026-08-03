Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi organize edilen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, bölge halkından ve protokol üyelerinden yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Gökbel Yaylası'nda vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Edinilen bilgilere göre, organizasyonda Özdemir'in yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Utkan Hasan Eminoğlu da yer aldı. Heyet, güreş sahasını dolaşarak alanı dolduran Alanyalıları selamladı.

BÜYÜKŞEHİR ATA SPORUNU NASIL DESTEKLİYOR?

Başpehlivanların kura çekimi törenine bizzat katılan Başkan Vekili Büşra Özdemir, er meydanına çıkacak tüm sporculara başarı temennisinde bulundu. Ata sporu yağlı güreşin kalbinin Alanya'da attığını vurgulayan Özdemir, Alanya Belediyesinin başarılı bir organizasyona imza attığını ifade etti. Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel spor branşlarını her alanda desteklemeye devam edeceklerini kamuoyuna açıkladı.

GÖKBEL GÜREŞLERİNİN BÖLGEYE ETKİSİ NEDİR?

Alanya'nın köklü kültürel etkinliklerinden biri olan Gökbel Yağlı Güreşleri, sadece bir spor müsabakası olmanın ötesinde, Yörük kültürünün yaşatılması ve yayla turizminin canlı tutulması açısından büyük önem taşıyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bu tür etkinliklerdeki ortak dayanışması, hem bölge halkının aidiyet duygusunu güçlendiriyor hem de Alanya'nın tanıtımına olumlu yansıyor.