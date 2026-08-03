Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde ekim veya kasım aylarında gerçekleştirilmesi planlanan seçimler öncesinde adayların hazırlıkları ivme kazandı. Antalya Körfez kaynaklı haberlere göre, resmi olarak Beyaz Grup ile yarışacağını duyuran Reşat Güney, saha ziyaretlerini ve sektörel temaslarını artırdı.

KULİSLERDE YENİ DENGELER KONUŞULUYOR

Seçim takvimi yaklaşırken, Güney'in yalnızca geleneksel seçim kampanyası yürütmekle kalmadığı, aynı zamanda meslek grupları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sıkı bir iletişim ağı kurduğu belirtiliyor. Adayın öne çıkardığı "5T1E" vizyonu doğrultusunda düzenlediği geniş katılımlı toplantıların, bazı meslek komitelerindeki mevcut dengeleri değiştirebileceği iddia ediliyor. Kulislerde, bu saha odaklı çalışma modelinin komite seçimlerine doğrudan etki edebileceği değerlendiriliyor.

ATSO SEÇİM SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yaklaşık 69 bin aktif üyesi bulunan ATSO'da seçim süreci üç aşamalı bir sistemle yürütülüyor. Üyeler öncelikle kendi meslek komitelerini ve meclis üyelerini belirliyor; ardından seçilen meclis üyeleri, yönetim kurulu başkanı ve üyelerini oyluyor. Bu çok kademeli yapı nedeniyle adayların komite bazındaki saha çalışmaları, seçimin nihai sonucunu belirlemede kritik bir rol oynuyor.

Önümüzdeki haftalarda Reşat Güney'in yeni destek açıklamaları yapması ve saha programlarını daha da genişletmesi bekleniyor. İş dünyasının gözü, sonbaharda yapılacak olan ve bölge ekonomisinin temsilcilerini belirleyecek bu önemli seçimlere çevrilmiş durumda.