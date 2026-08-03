Antalya'da son günlerde peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından il genelinde yeni bir güvenlik tedbiri uygulamaya konuldu. Alınan karar doğrultusunda, kaynak makinesiyle çalışma yapılacak tüm alanlarda yangın söndürme tüpü veya su tankeri bulundurulması zorunlu hale geldi. Gerekli güvenlik ekipmanına sahip olmayan kişilerin kaynak yapmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı habere göre, orman yangınlarının yüzde 98'inden fazlasının insan kaynaklı olması bu kararın alınmasında belirleyici oldu. Geçtiğimiz hafta Alanya, Kumluca, Manavgat, Kaş ve Serik ilçelerinde meydana gelen yangınlar geniş ormanlık alanlara zarar vermişti. Özellikle Kumluca'da evler kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sokak hayvanları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alınmıştı.

914 MUHTARA YAZILI BİLDİRİM YAPILDI

Yaz aylarında özellikle sera kurulumu ve inşaat çalışmalarında kullanılan kaynak makinelerinden sıçrayan kıvılcımlar büyük risk taşıyor. Bu tehlikenin önüne geçmek amacıyla, ilçe kaymakamlıkları üzerinden Antalya genelindeki 914 mahalle muhtarına uygulamanın detayları yazılı olarak iletildi. Muhtarlara, mahalle sakinlerini bilgilendirme ve tedbirsiz çalışmalara müdahale etme konusunda hassasiyet göstermeleri talimatı verildi.

ALANYA'DAKİ SERA VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI NASIL ETKİLENECEK?

Tarım ve inşaat yatırımlarının yoğun olduğu Alanya'da yeni sera kurulumları ile şantiye alanlarında kaynak işlemleri sıklıkla kullanılıyor. Uygulamaya konulan yeni düzenlemenin, ilçedeki tarımsal üreticiler ve inşaat firmaları tarafından yakından takip edilmesi önem taşıyor. Yetkililer ayrıca vatandaşları sera ile bahçe atıklarını yakmamaları konusunda uyarırken, en küçük bir duman belirtisinin vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istiyor.