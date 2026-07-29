Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin aktardığına göre, artan sıcaklık ve düşen nem oranları sebebiyle Kumluca'da orman yangınlarına karşı saha denetimleri hızlandırıldı. "Yangını Önle" projesi kapsamında ilçedeki riskli bölgelerde detaylı incelemeler yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler, özellikle orman sınırında yer alan tarım parselleri ile yol kenarlarındaki tehlike arz eden noktaları mercek altına aldı. Bölgedeki üreticilerle doğrudan temasa geçilerek, yangın başlangıcına sebep olabilecek tarımsal ve bireysel ihmallere karşı ayrıntılı bilgilendirme gerçekleştirildi.

RİSKLİ ALANLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Kırsal bölgelerde düşük nem ve yüksek sıcaklık kombinasyonu, en ufak bir kıvılcımın hızla felakete dönüşmesine zemin hazırlıyor. Bu nedenle tarım arazilerinin ormanla birleştiği hatlarda kuru ot temizliği yapılması ve yol kenarlarındaki yanıcı maddelere karşı dikkatli olunması, üreticilerin alabileceği en temel pratik önlemler arasında yer alıyor.

Yetkililer, yaz mevsimi boyunca tarım arazilerinde ve ormanlık alanlarda vatandaşların azami hassasiyet göstermesi gerektiğini bildirdi. Kumluca başta olmak üzere bölge genelinde koruyucu saha faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği açıklandı.