Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 16.00 sularında meydana gelen olayda, serinlemek amacıyla suya giren Suriyeli genç akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Güloluk Mahallesi sınırlarından geçen Aksu Çayı'nda yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan üç arkadaş çay kenarına gelerek bir süre vakit geçirdi. Ardından suya giren gruptan Ahmet Mahmut S., bir anda güçlü akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Arkadaşlarının su içinde yaptığı arama kurtarma çabaları, akıntının şiddeti nedeniyle sonuçsuz kaldı.

CANSIZ BEDENİ 65 METRE İLERİDE BULUNDU

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma, itfaiye, AFAD, JSAK timleri ve sağlık ekipleri ulaştı. Yetkililerin aktardığına göre, dalgıç ekiplerinin zorlu su altı şartlarında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, gencin cansız bedeni suya girdiği noktanın yaklaşık 65 metre uzağında tespit edildi.

ALANYA İÇİN AKARSU UYARISI

Antalya genelinde artan hava sıcaklıkları, vatandaşları serinlemek için akarsu ve göletlere yöneltiyor. Aksu Çayı'nda meydana gelen bu üzücü olay, Alanya'daki Dimçayı ve Oba Çayı gibi değişken debili sulara giren bölge halkı ile turistler için de dikkate alınması gereken bir uyarı niteliği taşıyor. Tatlı su akıntılarının denizden farklı olarak öngörülemeyen dip çekimlerine sahip olması, boğulma vakalarındaki en büyük risk faktörü olarak öne sürüldü.

Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cenaze işlemleri başlatılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü resmi inceleme sürüyor.