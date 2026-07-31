Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2026

Cumartesi günü Antalya genelini kapsayan geniş çaplı bir elektrik kesintisi programı uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri merkeze alınarak yürütülecek bakım, yatırım ve deplase çalışmaları, şehir merkezinin yanı sıra 14 farklı ilçeyi doğrudan etkileyecek. Kurum, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına planlı kesinti saatlerine göre hazırlık yapılması uyarısında bulundu.

KESİNTİLER HANGİ SAATLERDE VE BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

AEDAŞ'ın aktardığına göre, çalışmaların büyük bir bölümü 09.00-16.00 saatleri aralığında gerçekleştirilecek. Bu zaman diliminde Merkez Aşağıaşıklar, Cendeve, Erenyaka, Geriş, Mahmutlu, Macun Fabrika ve Solak Mahallesi Tesisler Caddesi bölgelerine enerji verilemeyecek. Aynı saatlerde Kepez aksında yer alan Atatürk, Çamköy, Cihadiye, Fettahlı, Gaziler, Pınarlı, Altınova Düden, Altınova Orta, Altınova Sinan ve Menderes mahallelerinin çeşitli sokaklarında yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak. Ayrıca Ilıcaköy, Karaveliler ve Kıllık mahalleleri de bu saat aralığında kesintiden etkilenecek.

Konyaaltı ve Korkuteli güzergahında ise yine 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez Doyran, Geyikbayırı, Çağlarca, Çitdibi Tufa Yaylası ile Korkuteli Güzle mahalleleri kesinti programına dahil edildi. Farklı bir zaman dilimi olarak 08.30-15.30 saatleri arasında Karabucak, Bozdağ ve Alakent Matarlar Çıkmazı bölgelerinde bakım işlemleri yürütülecek. Merkez Türktaş, Süleymanlar ve Tefekli Ağaç Sokak bölgelerinde ise enerji kesintisi 13.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

UZUN SÜRELİ KESİNTİLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Özellikle yaz aylarında gerçekleştirilen ve gün boyu süren altyapı çalışmaları sırasında, elektronik cihazların voltaj dalgalanmalarından korunması büyük önem taşıyor. Elektrik dağıtım uzmanları, kesinti başlamadan önce hassas beyaz eşya ve elektronik cihazların fişten çekilmesini, soğuk zincirin bozulmaması adına buzdolabı kapaklarının zorunlu olmadıkça açılmamasını tavsiye ediyor. Ayrıca jeneratör kullanan işletmelerin ve konutların yakıt kontrollerini önceden tamamlaması, yaşanabilecek olası iş kayıplarının önüne geçilmesi açısından pratik bir çözüm sunuyor.

Açıklanan listede yer alan Türkler, Çıplaklı, Mahmutseydi, Türktaş, Süleymanlar, Dere Çukuryurt ve Çamlıca gibi bölgeler dikkate alındığında, Alanya'daki konut ve ticari işletmelerin de bu durumdan etkileneceği görülüyor. Turizm ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bu mahallelerdeki vatandaşların, AEDAŞ duyurusunda belirtilen saat dilimlerine göre günlük planlamalarını yapmaları bölge kamuoyunda yakından takip ediliyor.