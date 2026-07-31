Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, sahada görev yapan ekiplere Türk Kızılayı destek verdi. Yangın bölgesine intikal eden Kızılay ekipleri, zorlu şartlarda çalışan orman işçileri, itfaiye personeli ve güvenlik güçlerine su, soda ve çeşitli ikramlıkların dağıtımını gerçekleştirdi.

Kızılay Antalya Şube Başkan Yardımcısı Buğra Baydar ve Genç Kızılay Antalya Başkanı Selin Mavi'nin koordinasyonunda bölgeye özel ikram aracı sevk edildi. Muratpaşa ve Konyaaltı şubelerinden gelen gönüllülerin de katılımıyla, yüksek sıcaklık altında aralıksız çalışan personelin temel ihtiyaçları karşılanarak moral desteği sağlandı.

SAHADA KESİNTİSİZ LOJİSTİK HİZMETİ

Kurum tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda sadece mağdurların değil, sahada fedakarca görev alan personelin de yanında olunduğu vurgulandı. Kızılay yetkilileri, yangın tamamen kontrol altına alınana kadar bölgedeki lojistik ve ikram faaliyetlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.

AKDENİZ'DE ORMAN YANGINLARI VE DAYANIŞMA

Antalya ve çevresinde özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelede, kurumlar arası koordinasyon hayati önem taşıyor. Ekiplerin aşırı sıcak ve dumana maruz kaldığı bu tür afetlerde, sahaya sağlanan hızlı sıvı ve gıda takviyesinin çalışmalardaki verimliliği doğrudan artırdığı biliniyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan mesajda, Kumluca Yazır Mahallesi'nde büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar dilenirken, yangından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi. Afet süreçlerinde toplumun tüm kesimlerinin birlik içinde hareket etmesinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.