Endeksa ve Emlakjet tarafından yayımlanan Haziran 2026 dönemi araştırma raporu, üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği 1+1 konutlardaki kira artışını gözler önüne serdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, İstanbul genelinde ortalama konut kira bedeli 44 bin lirayı aşarken, 1+1 dairelerin aylık kirası 35 bin 300 lira olarak kaydedildi.

Megakentteki 1+1 konut kiralarında son bir yıl içerisinde yüzde 39 oranında artış yaşandı. Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bir diğer il olan Kayseri'de ise aynı tip dairelerin yıllık kira artış oranı yüzde 41 seviyesine ulaştı. Raporda yer alan istatistikler, barınma maliyetlerindeki ivmelenmenin sürdüğünü gösteriyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA ORTALAMALARI NE DURUMDA?

Yüksek kira bedelleri sıralamasında İstanbul zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul'u 32 bin 172 liralık ortalama kira bedeli ile Ankara takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 31 bin 757 liralık ortalama ile İzmir yer alıyor.

ÖĞRENCİLER BÜTÇE ZORLUĞU YAŞIYOR MU?

Üniversite tercihlerinin ve yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte, özellikle büyükşehirlerde eğitim görecek öğrencilerin barınma alternatifleri daralıyor. Mevcut gelir seviyeleri ve devlet yurtlarının kapasiteleri göz önüne alındığında, 30 bin liranın üzerine çıkan 1+1 ev kiralarının ebeveyn bütçeleri üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.