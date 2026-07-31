Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan son listede, insan sağlığını tehlikeye atan yeni ürünler ve markalar ifşa edildi.

Açıklanan verilere göre, özellikle et ve temel gıda ürünlerindeki usulsüzlükler öne çıkıyor. Yapılan laboratuvar testleri sonucunda, piyasaya sürülen bazı kavurma ve tantuni ürünlerinde tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlendi. Ayrıca mutfakların temel malzemelerinden salçada gıda boyası tespit edilirken; yağ, bal ve peynir gibi ürünlerde de çeşitli tağşiş vakalarına rastlandığı aktarıldı.

DENETİMLER NASIL SORGULANIYOR?

Tüketiciler, sağlığı riske atan ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin güncel listesine Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak ulaşabiliyor. Yetkililer, şüpheli durumlarda vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmasının, piyasadaki usulsüzlüklerin önlenmesi ve halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.