Avrupa üzerinden Türkiye'ye ulaşan sıcak hava dalgası, 29 Haziran Pazartesi günü Antalya'yı ve ilçelerini etkisi altına aldı. Antalya'nın dağ ve orman ilçesi Akseki'de gün boyu hava açık ve sıcak geçerken, hissedilen en yüksek sıcaklık 29 derece olarak ölçüldü.

Dağlık ve ormanlık yapısıyla Akseki, sahile göre daha serin kalsa da 29 dereceyle sıcak havanın etkisini hissetti. Ormanlık alanlarda yangın riskinin yükseldiği bu günlerde ateş yakılmaması ve dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji ve sağlık yetkilileri, sıcak havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturduğunu belirtti. Yetkililer; bol su tüketilmesini, açık renkli ve ince kıyafetler giyilmesini, güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını önerdi. Avrupa kaynaklı sıcak dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.