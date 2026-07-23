Sözcü Gazetesi'nin yayımladığı habere göre, ikinci el araç satın alan vatandaşların karşılaştığı geçmiş döneme ait Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borçlarının yeni sahibinden tahsil edilmesi sorunu gündemde. Bir vatandaşın aracı satın aldıktan bir hafta sonra eski geçiş ücretlerinin kendi banka hesabından otomatik çekildiğini fark etmesi üzerine, yetkili kurumlar mağduriyetin giderilmesi için izlenmesi gereken adımları duyurdu.

Yaşanan olayda, aracın galeriye getirildiği süreçteki geçiş ücretlerinin beyan edilmediği ve plaka üzerinden otomatik eşleşme yapılarak yeni sahibin hesabına yansıtıldığı anlaşıldı. Yetkililer, sistemlerin otomatik plaka okuma mantığıyla çalışması nedeniyle bu tür teknik aksaklıkların zaman zaman yaşanabildiğini aktardı. Haksız kesintilerin iptali ve para iadesi için ise resmi başvuru yapılması gerektiği bildirildi.

ESKİ HGS BORCU İADESİ İÇİN GEREKEN 3 ŞART

Eski sahibine ait HGS borçlarını ödemek istemeyen araç sahiplerinin iade talebinde bulunurken sunması gereken üç temel belge bulunuyor. İlk olarak, satışın gerçekleştiği kesin tarih ve saati gösteren noter satış sözleşmesinin yetkili mercilere iletilmesi gerekiyor. Bu belge, borcun önceki döneme ait olduğunun en temel kanıtı kabul ediliyor.

İkinci şart olarak, hesaptan veya kredi kartından haksız yere çekilen tutarları gösteren banka dekontu veya hesap hareketlerinin ibraz edilmesi isteniyor. Son aşamada ise, aracın yeni sahipliğini doğrulayan güncel ruhsatın net bir fotoğrafının başvuru dosyasına eklenmesi zorunlu tutuluyor.

PLAKA EŞLEŞMESİ NEDEN OTOMATİK KESİNTİ YAPIYOR?

HGS altyapısı, mülkiyet değişimini anlık olarak banka sistemlerine entegre edemediği için, plakaya tanımlanan yeni otomatik ödeme talimatları sistemdeki eski borçları da tahsil edebiliyor. Bu entegrasyon açığı nedeniyle uzmanlar, devir işlemlerinden hemen önce e-Devlet veya PTT HGS portalı üzerinden aracın geçmiş borç durumunun detaylıca sorgulanmasını tavsiye ediyor.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Sürecin uzamaması adına, satın alınan aracın üzerindeki eski HGS etiketinin veya eski aboneliğin iptal edildiğinden emin olunması büyük önem taşıyor. Ayrıca, banka hesabı üzerinden plakaya tanımlı yeni otomatik ödeme talimatı verilirken başlama tarihinin dikkatle kontrol edilmesi, olası haksız tahsilatların önüne geçilmesini sağlıyor.