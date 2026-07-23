Edinilen bilgiye göre, Cikcilli Mahallesi'nde bulunan kampüs inşaatının malzeme depolama alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye birimlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda inşaat borularının bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Muhabir: MEHMET AL