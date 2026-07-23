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Çetin Doğan'ın ani vefatı, çalışma arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili resmi işlemler sürüyor.

Olayın ardından jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerekli incelemeler başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre ölümün kalp krizinden kaynaklandığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak adli işlemlerin ardından netlik kazanacak.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, işletmede çalışan Çetin Doğan , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alanya'nın Dimçayı bölgesinde bulunan bir piknik işletmesinde meydana gelen ölüm olayıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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