CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden ayrılarak yeni bir siyasi oluşum kuracağı yönündeki gelişmelerin ardından, kamuoyunda CHP'li belediye başkanlarının nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e çevrildi.

"Gündemimde CHP'den istifa yok"

Kendisine yöneltilen "CHP'den istifa edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Başkan Özçelik, partisinden ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Yoğun çalışma programı arasında kısa bir değerlendirmede bulunan Özçelik, "Benim gündemimde CHP'den istifa yok. İşimiz çok." ifadelerini kullandı.

Tartışmalara yanıt verdi

Son günlerde siyasi kulislerde dile getirilen iddiaların ardından yapılan bu açıklama, Alanya'da merak edilen sorulara da yanıt niteliği taşıdı. Başkan Özçelik'in açıklamasıyla birlikte, mevcut görevine ve belediye çalışmalarına odaklanmayı sürdürdüğü mesajı verildi.