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Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa teklifinin ilk 7 maddesiyle, aday sürücülük şartları yeniden düzenlendi. Mynet'in aktardığı habere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası hazırlanan yeni kurallar, ilk kez ehliyet alacakları ve belgesini kaybedip yeniden alanları doğrudan kapsıyor.

Düzenlemenin yasalaşma süreci devam ederken, uygulamanın ana hatları netleşti. Kabul edilen maddelere göre, sürücü belgesinin çıkarıldığı tarihten itibaren iki yıl boyunca aday sürücü statüsü geçerli olacak. Bu süre zarfında trafik kurallarına uyum çok daha sıkı kriterlerle denetlenecek.

EHLİYET HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLECEK?

İki yıllık adaylık sürecinde toplam 75 ceza puanına ulaşanların veya ehliyetin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir kural ihlali yapanların belgesi doğrudan iptal edilecek. Ayrıca, araç türü fark etmeksizin 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanılması kesin iptal sebebi sayılacak. Yayalara geçiş hakkı vermemek, dönüş kurallarına uymamak, emniyet kemeri veya kask takmamak gibi temel güvenlik kurallarının üç kez ihlal edilmesi de ehliyetin yanmasına yol açacak.

İPTAL SONRASI YENİDEN EHLİYET ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Belgesi yetkili trafik zabıtası birimlerince iptal edilen aday sürücülerin yeniden trafiğe çıkabilmesi zorlu bir sürece bağlandı. Mevzuat değişikliğiyle birlikte, bu kişilerin öncelikle birikmiş tüm trafik idari para cezalarını ödemesi ve varsa geçici geri alma bekleme sürelerini tamamlaması şart koşuluyor.

Maddi yükümlülüklerin ve süre şartının tamamlanmasının ardından tıbbi denetim süreci başlayacak. Sürücü adaylarının psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek sürücülüğe engel bir durumları olmadığını resmi olarak belgelemeleri gerekecek. Tüm bu aşamaları başarıyla geçenler, sürücü kurslarına baştan kayıt yaptırıp teorik ve direksiyon sınavlarına yeniden girmek zorunda kalacak.