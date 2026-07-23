Türkiye genelindeki banka ATM'lerinde para çekme işlemlerinde yeni bir döneme girildi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, bankalar sessiz sedasız yürüttükleri altyapı çalışmalarıyla ATM'lerdeki minimum nakit çekim tutarlarını güncelledi. Yeni düzenlemeyle birlikte pek çok cihazda 10 TL, 20 TL ve 50 TL'lik banknotların kullanımı teknik zorunluluklar sebebiyle sınırlandırıldı.

Sektör temsilcileri, makine içindeki para kasetlerinin sınırlı fiziksel kapasitesi nedeniyle bankaların bu zorunlu politika değişikliğine gittiğini bildirdi. Yüksek tutarlı nakit taleplerinin artması, bankaları operasyonel maliyetleri düşürmek ve lojistik süreçleri optimize etmek adına cihazları en yüksek değerli kupürlerle doldurmaya yöneltti.

KATLI İŞLEM ZORUNLULUĞU NEDİR?

Yapılan teknik güncellemeler sonucunda, ATM'lerin para haznelerinde ağırlıklı olarak 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar yer almaya başladı. Bu durum, vatandaşların çekmek istedikleri tutarlarda "katlı işlem" kısıtlamasıyla karşılaşmasına neden oluyor. Örneğin, haznesinde sadece 200 TL'lik banknot kalan bir ATM'den 350 TL çekmek isteyen bir müşteri, cihaz parayı fiziksel olarak bölemediği için işlemini tamamlayamıyor.

Söz konusu kısıtlama nedeniyle müşteriler mecburen 200 TL veya 400 TL gibi makinedeki mevcut en küçük banknotun katı olan tutarları seçmek durumunda kalıyor. Makinelerin nakitsiz kalma süresini uzatmayı hedefleyen bu uygulamanın, sektör genelinde standart hale gelmesi bekleniyor.

KÜÇÜK TUTARLAR İÇİN HANGİ YÖNTEMLER ÖNERİLİYOR?

Finans uzmanları, artan işlem hacimlerini yönetmek amacıyla atılan bu adımın kalıcı bir altyapı dönüşümü olduğunu vurguluyor. Yetkililer, küçük tutarlı günlük alışverişlerde vatandaşları nakit yerine kartlı veya mobil ödeme sistemlerine yönlendirmeyi hedefliyor. Kesinlikle küçük kupür nakde ihtiyaç duyan banka müşterilerinin ise işlemlerini şube gişelerinden gerçekleştirmesi tavsiye ediliyor.

Farklı bankaların ATM ağlarında başlayan bu teknik altyapı değişikliklerinin, önümüzdeki süreçte kademeli olarak tüm cihazlarda uygulanmaya devam edeceği duyuruldu.