Adana'da yaşanan ve görüntüleri ortaya çıkan akran zorbalığı olayı, sosyal medyada tepki topladı. Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir grup genç, arkadaşlarını sokak ortasında küçük düşürücü ve aşağılayıcı davranışlara maruz bıraktı.

Edinilen bilgilere göre gençler, arkadaşlarını bir aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Daha sonra gencin başına yumurta atan grup, üzerine sıvı yağ ve un dökerek bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Gençlerin çevrede oluşturduğu rahatsızlık, bölgede yaşayan bir apartman sakininin dikkatini çekti. Vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gençlerin arkadaşlarına yönelik aşağılayıcı davranışlarda bulunduğu görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte olay kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

AKRAN ZORBALIĞI ENDİŞE YARATIYOR

Son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler arasında görülen akran zorbalığı vakaları, uzmanların üzerinde önemle durduğu sosyal sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Fiziksel, sözlü, psikolojik veya dijital ortamda gerçekleştirilebilen zorbalık davranışları, mağdur olan çocuk ve gençler üzerinde uzun süreli olumsuz etkilere neden olabiliyor.

Uzmanlar, aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışların eğlence veya şaka olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu tür olayların, mağdur bireylerin özgüvenini zedeleyebileceği ve psikolojik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

AİLELERE VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Uzmanlara göre ailelerin çocuklarının sosyal çevresini yakından takip etmesi, okul yönetimleriyle iletişim halinde olması ve zorbalık belirtilerini erken fark etmesi büyük önem taşıyor.

Aynı zamanda çevrede bulunan vatandaşların da bu tür olaylarla karşılaştıklarında durumu ilgili kurumlara bildirmesi ve mağdurun güvenliğini öncelikli olarak gözetmesi gerektiği ifade ediliyor.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BEKLENİYOR

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin görüntüler üzerinden değerlendirme yapması bekleniyor.

Uzmanlar, akran zorbalığıyla mücadelede aile, okul, yerel yönetimler ve toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekiyor.