TEKNOLOJİ dünyası her yıl daha ince çerçeveler, ekran altı kameralar ve premium tasarımlarla geleceğe doğru koşarken, artan maliyetler sektörü beklenmedik bir şekilde geçmişe götürmeye hazırlanıyor. Çünkü yeni bir sızıntıda, bazı akıllı telefon üreticilerinin yakın zamana kadar artık tarihe karışacak gibi görünen özelliklere geri dönüyor olabileceği öne sürülüyor.

2026'DA ESKİ DONANIMLARA DÖNÜŞ

Gizmochina'da yer alan habere göre; Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yakında çıkacak cihazlarda bazı eski donanım seçeneklerinin yeniden karşımıza çıkabileceğini iddia etti. Sızıntı kaynağı, gelecekteki telefonların en üst düzey donanımında 512 GB depolama alanıyla birlikte yalnızca 8 GB RAM'in yer alabileceğini, ayrıca 90 Hz yenileme hızına sahip damla çentikli ekranlar, SIM ve microSD kart desteği ve hatta kısa mesafeli (optik) parmak izi sensörleriyle donatılmış plastik çerçevelerin bulunabileceğini öne sürüyor.

NEDENİ FİYAT ARTIŞLARI OLABİLİR

Bu daha geleneksel özelliklerin geri dönüşünün, özellikle bellek ve depolama alanlarındaki artan bileşen maliyetleriyle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor. OnePlus, Oppo, Vivo ve iQOO gibi birçok Çinli markanın bütçe dostu cihazlarının fiyatlarını yukarı çektiği; Samsung'un da Hindistan gibi pazarlarda akıllı telefon fiyatlarını artırdığı hatırlatılıyor.

DAMLA ÇENTİK, PLASTİK KASA VE MICROSD KARTLAR

Bu sızıntıyı ilginç kılan şey tek bir özellikten ziyade bir "kombinasyon" olması. Habere göre, damla çentiklere, genişletilebilir depolama alanına ve plastik kasalara dönüş, üreticilerin küresel olarak artmaya devam eden akıllı telefon fiyatları karşısında gerçekçi olarak neler sunabileceklerini yeniden değerlendirdiklerini gösteriyor. Öte yandan, bu kararlar maliyetleri düşürmeye yardımcı olurken, aynı zamanda depolama esnekliği (microSD kart desteği) gibi bazı pratik avantajları da geri getirecek.