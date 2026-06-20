Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında cumartesi öğle saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın aktardığı verilere göre, 20 Haziran 2026 tarihinde bölgede 6 dakika arayla sismik hareketlilik yaşandı.

İlk sarsıntının ardından saat 12.37'de 5,3 (Mw) büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Yerin yaklaşık 35,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, 34.91367 kuzey enlemi ve 24.36867 doğu boylamı olarak açıklandı.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Meydana gelen 4,7 ve 5,3 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından yetkili kurumlara ulaşan herhangi bir hasar veya can kaybı ihbarı olmadı. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir duruma ilişkin resmi bir tespit bulunmadığını bildirdi.

AKDENİZ DEPREMLERİ BÖLGEDE NASIL YANKILANIYOR?

Akdeniz havzasında meydana gelen bu tür orta ölçekli depremler, Antalya ve Alanya kıyı şeridinde de kamuoyunun dikkatini çekiyor. Turizm sezonunun aktif olduğu dönemde açık denizde yaşanan sarsıntılar, sahil bandındaki muhtemel yansımaları yönüyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.