Alanya'nın doğu aksındaki en yoğun bağlantı yollarından biri olan Gazipaşa D-400 karayolu, yürekleri ağza getiren feci bir kazaya sahne oldu. İki otomobilin büyük bir şiddetle çarpıştığı olayda, araçlar adeta kağıt gibi ezilerek kullanılamaz duruma geldi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddeti ve ortaya çıkan korkutucu manzara, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, bölgeyi anında güvenlik çemberine aldı.

ALANYA GÜZERGÂHINDA TRAFİK ALARMI

Alanya güzergâhını da yakından ilgilendiren ve turizm ile yerel ulaşımın can damarı olan D-400 karayolunda trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Görenlerin "Buradan sağ çıkılmaz" dediği, araçların tamamen hurdaya döndüğü kazanın tek tesellisi ise sonuçları oldu. Olayda şans eseri herhangi bir can kaybının ya da ağır yaralanmanın yaşanmaması derin bir nefes aldırdı. Maddi hasarlı kaza sonrası yoldaki normal akışın sağlanması için çalışmalar yürütüldü.