ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tarımsal elektrik aboneliği başta olmak üzere üreticilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Göktepe, CK başta olmak üzere yetkili tüm birimlerin üreticilerin elektrik aboneliği süreçlerinde ciddi zorluklar oluşturduğunu ifade etti. Özellikle tarla vasfındaki arazilerde, küçük yapı (konteyner veya baraka) bulunması nedeniyle uygunluk yazısı verilmemesinin süreci tıkadığını belirten Göktepe, “Tarım ilçe müdürlüğü mevzuat gereği gerekli yazıları veriyor ancak yapı bulunduğu gerekçesiyle uygunluk yazısı verilemiyor. CK ise bu yazıyı şart koşuyor. Üretici iki kurum arasında mağdur kalıyor” dedi.

KURUMLAR ARASI KOORDİNAT SORUNU

Bir diğer sorunun dere, kanal ve akarsulardan sulama yapan üreticilerle ilgili olduğunu belirten Göktepe, koordinat talebinin kurumlar arasında karşılanamadığını söyledi. Bu nedenle abonelik işlemlerinin ilerlemediğini ifade eden Göktepe, çözüm olarak ziraat odalarına bağlı harita mühendislerinin devreye girmesi ve koordinatların teknik olarak belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

'SULAMA SEZONU BİTENE KADAR SÜRE TANINMALI'

Göktepe ayrıca, elektrik aboneliği alamayan üreticilerin son dönemde güneş paneli sistemlerine yöneldiğini, ancak şebekeye bağlı sistemlere ilişkin iptal ve düzenleme kararlarının üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi. Sulama sezonunun ortasında olunduğunu hatırlatan Göktepe, “Üreticilerimiz derin kuyularda kullandıkları motorların sık sık yanması nedeniyle zaten büyük maliyetler altında. Bu nedenle alternatif enerji sistemlerine yöneldiler” ifadelerini kullandı.

Göktepe, mevzuat düzenlemelerine karşı olmadıklarını ancak en azından sulama sezonu sonuna kadar üreticilere süre tanınması gerektiğini vurgulayarak, ilgili bakanlık ve kurumlara çağrıda bulundu.

Muhabir: Gülser YİĞİT