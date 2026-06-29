Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan trafik sigortası genel şartlarındaki değişiklikler, 12 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni kurallar, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen uygulanmaya başlanacak.

Yeni sisteme göre, kaza sonrası araç hasarı için sigorta şirketine başvuran mağdurlar, ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek kalmaksızın değer kaybı başvurusu da yapmış sayılacak. Eksperler, araçtaki değer kaybını hazırladıkları hasar raporuna doğrudan ekleyecek. Şirketler ise nihai raporun kendilerine ulaşmasının ardından takip eden ilk iş günü içinde hesaplanan tutarı hak sahibine bildirmek zorunda kalacak.

PARÇA DEĞİŞİMİNDE YENİ STANDARTLAR

Araç onarımlarında kullanılacak parçaların niteliği de netleştirildi. Hasarlı orijinal parçanın tamiri imkansızsa, yerine yine orijinal parça takılması esas alınacak. Ancak araç sahibinin onayı varsa veya orijinal parçaya ulaşılamıyorsa eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parçalara yönelinecek. Eşdeğer parça kullanımının uygunluğunu ispatlama yükümlülüğü ise tamamen sigorta şirketlerine ait olacak.

Düzenlemedeki en dikkat çekici maddelerden biri de değer artışı kesintisinin kaldırılması oldu. Takılan yeni parçalar nedeniyle araçta bir değer artışı meydana gelirse, bu fark ödenecek tazminattan kesinlikle düşülemeyecek.

AĞIR HASARLI ARAÇLARA BELGE ZORUNLULUĞU

Eksper raporuyla ağır hasarlı olduğu kesinleşen araçlar için tazminat ödemesi, aracın "trafikten çekilmiştir" ibareli tescil belgesinin sunulmasına bağlandı. Öte yandan, sürücünün hayati tehlike veya yaralılara müdahale gibi zorunlu durumlar haricinde kaza yerini terk etmesi ya da alkol raporu gibi resmi tutanakların tutulmasını engellemesi halinde, sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı doğrudan sigortalıdan geri talep edebilecek.

YENİ DÜZENLEME SÜRÜCÜLERE NE SAĞLIYOR?

Resmi Gazete'de yer alan bu güncellemeler, özellikle kaza sonrası yaşanan bürokratik süreçleri ve sigorta şirketleriyle sürücüler arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirmeyi hedefliyor. Değer kaybının otomatik işleme alınması ve parça değişimindeki değer artışı kesintisinin iptal edilmesi, hak sahiplerinin maddi kayıplarını daha hızlı ve eksiksiz şekilde telafi etmesine olanak tanıyacak. Ayrıca kısa mesaj, e-posta, mobil uygulamalar, e-Devlet ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden yapılan bilgilendirmelerin resmi bildirim kabul edilmesiyle işlemler hız kazanacak.