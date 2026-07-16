Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, çiftçinin ürününü ilk elden sattığı fiyatları ölçen endeks haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 9,02 oranında geriledi. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 9,55 seviyesinde ölçüldü. Bu tablo, tarladaki fiyat baskısının hafiflediğini gösterse de son tüketiciye ulaşan rakamlarda aynı iyimserlik gözlemlenmedi.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ece Güneş'in aktardığı habere göre, üretici fiyatlarındaki bu belirgin düşüş market raflarına yansımadı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) içerisindeki gıda ve alkolsüz içecekler kalemi aylık yüzde 0,17, yıllık ise yüzde 35,45 oranında artış kaydetti. Çiftçi ürününü daha ucuza elden çıkarırken, vatandaşın gıdaya erişim maliyeti yükselmeye devam etti.

BİTKİSEL ÜRETİMDE DÜŞÜŞ, HAYVANCILIKTA ARTIŞ

Tarım-ÜFE alt grupları incelendiğinde en belirgin fiyat azalışı bitkisel üretim tarafında kaydedildi. Aylık bazda tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,55, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 ve tarım ile avcılık ürünlerinde yüzde 9,57 oranında gerileme saptandı. Buna karşılık canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda fiyatlar yüzde 1,49 oranında yukarı yönlü hareket etti.

TROPİKAL MEYVE FİYATLARI NEDEN ÖNEMLİ?

TÜİK verilerinde en sert aylık düşüşün yüzde 27,64 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde yaşandığı açıklandı. Muz, avokado ve mango gibi ürünlerin başkenti konumundaki Alanya ve Gazipaşa bölgesindeki üreticiler için bu veri, tarladaki kazancın daraldığına işaret ediyor. Öte yandan yıllık bazda en yüksek fiyat artışı, yüzde 60,71 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda ölçüldü.

Tarım-ÜFE ile TÜFE arasındaki bu derin makas, üretici ile tüketici arasındaki zincirde yaşanan maliyet farklılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı. Tarladan çıkan ürünün market rafına gelene kadar maruz kaldığı lojistik, depolama ve aracı maliyetleri, gıda fiyatlarının tüketici cephesinde katılaşmasına zemin hazırlıyor.