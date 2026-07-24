ÖZGÜR Özel'in CHP'den istifa ederek "Yeni Parti"yi kurmasının ardından siyasette yeni dönemin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. En çok tartışılan başlıklardan biri ise yeni partinin seçimlerde alabileceği oy oranı oldu.

ORC Araştırma'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasında CHP'nin oy oranı yüzde 32,7 olarak açıklanmıştı. Bu veri üzerinden yapılan varsayımsal matematiksel hesaplamada, CHP seçmeninin önemli bölümünün Yeni Parti'ye yönelmesi halinde ortaya çıkabilecek tablo değerlendirildi.

CHP oyları ikiye bölünebilir

Siyasi kulislerde, Özgür Özel'in uzun yıllardır birlikte siyaset yaptığı milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarının önemli bir kısmıyla birlikte hareket etmesi nedeniyle CHP tabanında ciddi bir karşılık bulabileceği konuşuluyor.

Bu senaryoda CHP seçmeninin yaklaşık yüzde 65 ila 70'lik bölümünün Yeni Parti'yi tercih ettiği varsayıldığında, İstanbul'daki oy dağılımında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor.

Yeni Parti ikinci sıraya yerleşiyor

Yapılan hesaplamaya göre Yeni Parti'nin oy oranı yaklaşık yüzde 21 ila 23 bandına yükselirken, CHP'nin oy oranı ise yaklaşık yüzde 10 ila 11 seviyelerine geriliyor. Böyle bir tabloda AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, Yeni Parti İstanbul'da ikinci sıraya yükseliyor. CHP ise üçüncü sıraya gerilemiş oluyor.

Muhalefetin dengeleri değişebilir

Uzmanlara göre CHP seçmeninin önemli bölümünün Yeni Parti'ye yönelmesi halinde sadece oy oranları değil, muhalefetin siyasi dengeleri de yeniden şekillenebilir. Özellikle büyükşehirlerde yaşanacak olası oy geçişleri, seçim yarışının seyrini doğrudan etkileyebilir.

Söz konusu hesaplama herhangi bir anket sonucu değil, ORC Araştırma'nın açıkladığı İstanbul verileri üzerinden CHP oylarının belirli bir bölümünün Yeni Parti'ye geçtiği varsayımıyla hazırlanan matematiksel bir senaryoyu yansıtıyor. Gerçek seçim sonuçları ise kampanya süreci, ittifaklar, kararsız seçmenlerin tercihleri ve siyasi gelişmelere bağlı olarak farklılık gösterebilir.