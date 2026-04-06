Türk pop müziğinin “Süperstar”ı Ajda Pekkan’ın hayatı, kariyeri ve bilinmeyen yönleri yeniden gündemde. İşte Ajda Pekkan’ın yaşam öyküsü ve müzik yolculuğu...

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden biri olan Ajda Pekkan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yeniden merak konusu oldu. Yıllardır sahnede olan ve her döneme damga vuran sanatçı, sadece şarkılarıyla değil, tarzı ve sahne performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İSTANBUL’DA BAŞLAYAN HAYAT

Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. Asker bir babanın kızı olarak farklı şehirlerde büyüdü. Çocukluk yılları Gölcük ve İstanbul arasında geçti. Genç yaşta sanat dünyasına ilgi duyan Pekkan, eğitim hayatını yarıda bırakarak kariyerine yöneldi.

SİNEMA İLE BAŞLADI, MÜZİKLE ZİRVEYE ÇIKTI

1960’lı yıllarda sinema ile tanınan Ajda Pekkan, kısa sürede Yeşilçam’ın aranan yüzlerinden biri oldu. 40’tan fazla filmde rol aldı. Ancak onun asıl çıkışı müzikle geldi.

1965 yılında çıkardığı plaklarla müzik dünyasına adım atan sanatçı, özellikle “aranjman” tarzındaki şarkılarla geniş kitlelere ulaştı. Ajda Pekkan biyografisi ve müzik kariyeri incelendiğinde, bu dönemin onun yükselişinin başlangıcı olduğu görülüyor.

“SÜPERSTAR” UNVANI NASIL GELDİ?

1970’li yıllarda art arda hit şarkılar çıkaran Pekkan, Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa’da da sahne almaya başladı. Paris Olympia’da verdiği konserler ve uluslararası başarıları sonrası kendisine “Süperstar” unvanı verildi.

“Kimler Geldi Kimler Geçti”, “Hoşgör Sen” ve “Sana Ne Kime Ne” gibi şarkılar, bugün hâlâ dillerden düşmeyen eserler arasında yer alıyor.

EUROVISION VE YURTDIŞI DÖNEMİ

1980 yılında Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden Ajda Pekkan, beklenen dereceyi alamadı. Bu süreçten sonra bir süre yurtdışında yaşamayı tercih etti. Ancak müzikten kopmadı ve yeniden Türkiye’ye dönerek sahnelere çıktı.

90’LARDA YENİDEN ZİRVE

1990 yılında çıkardığı “Ajda 90” albümüyle büyük bir geri dönüş yaptı. “Yaz Yaz Yaz” şarkısı dönemin en çok dinlenen parçalarından biri oldu. Bu dönemde pop müziğin yeniden yükselişinde önemli rol oynadı.

O yıllarda herkesin diline dolanan şarkılar vardı. Kasetçalarların başında bekleyenler... Hani biraz da o dönemden kalma alışkanlık gibi.

SAHNEDE 60 YIL

Ajda Pekkan, 60 yılı aşan kariyeri boyunca sayısız albüm, konser ve ödüle imza attı. Sahne performansı, disiplini ve sürekli kendini yenileyen tarzıyla Türk pop müziğinin en kalıcı isimlerinden biri olmayı başardı.

Bugün hâlâ sahneye çıkıyor, yeni projeler üretiyor. Yaşı konuşuluyor ama sahnedeki enerjisi... aynı değil gibi, hatta bazen daha fazla.

Ve aslında mesele sadece müzik değil. Bir dönem, bir tarz, bir alışkanlık meselesi biraz da.

Ajda Pekkan’ın hayatı ve kariyeri, Türkiye’de pop müziğin gelişim sürecini anlamak isteyenler için önemli bir örnek olmaya devam ediyor.