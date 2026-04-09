Alanya’daki yüz binlerce vatandaşı ve yerel sağlık sistemini yakından ilgilendiren kritik bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile birlikte, kamu sağlık hizmetlerinde kesintisiz ve çok daha nitelikli bir dönemin kapıları aralandı. Yeni düzenleme, hastaların sağlık hizmetlerine erişimindeki pürüzleri ortadan kaldırmayı hedeflerken, Alanya genelindeki Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) işleyişini baştan aşağı değiştirecek önemli yenilikler içeriyor.

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI RADİKAL ÖNLEM

Son dönemde sağlık camiasının en büyük kanayan yarası olan şiddet vakalarına karşı yönetmeliğe çok sert bir kural eklendi. Yeni karara göre, sağlık çalışanına şiddet uygulayan bir vatandaşın kaydı, mevcut aile hekiminden anında alınarak başka bir merkeze kaydırılacak. Eğer saldırganın ikametine yakın alternatif bir ASM bulunmuyorsa, kayıt aynı bina içindeki farklı bir hekime aktarılacak. Böylece hem personelin güvenliği sağlanacak hem de diğer vatandaşların sağlık hizmeti almasının engellenmesinin önüne geçilecek.

DOKTOR AÇIĞINA YENİ İSTİHDAM KALKANI

Yeni yönetmelik, personel istihdamını artıracak güçlü teşvikler barındırıyor. Özellikle askerlik görevi veya doğum izni gibi zorunlu sebeplerle sistemden ayrılan doktorların geri dönüşlerinde yaşadıkları kargaşa sona erdi. Öncelik hakkının kullanımı ve başvuru süreleri net bir şekilde çizilerek mağduriyetler bitirildi. Öte yandan, Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında atanan uzman hekimlerin ASM’lerdeki görevlendirme esasları ülke genelinde standart bir yapıya kavuşturuldu.

ODALAR YENİDEN DİZAYN EDİLİYOR: KAPASİTE ARTACAK

Alanya gibi yoğun nüfuslu bölgelerde sıkça yaşanan poliklinik ve mekan sıkıntısına da neşter vuruldu. Daha önce her dört hekime bir adet düşecek şekilde zorunlu tutulan 'aşılama ve bebek/çocuk izlem' ile 'gebe izlem ve üreme sağlığı' odalarının sayısı düşürüldü. Artık bu odalar her beş hekim için bir adet olacak şekilde planlanacak. Atıl durumda kalan fazla odalar ise doğrudan yeni 'aile hekimliği birimi' olarak hizmete açılarak sistemin yükünü hafifletecek. Ayrıca asgari tıbbi cihaz listeleri de güncellenerek ortak kullanılan tüm demirbaşların doğrudan ASM'ye ait olduğu hükme bağlandı.

ZORUNLU EĞİTİMDE 3 AY DETAYI

Aile hekimliğine geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla eğitim planlamasında esnekliğe gidildi. Sağlık personelleri, artık temel eğitimlerini göreve başladıktan sonra da alabilecek. Ancak birinci aşama uyum eğitimlerinin, hekimin atandığı tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlanması zorunlu kılındı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın 'Aile Hekimliği Bilgi' sistemine geçiş sürecine dair de yeni hukuki zemin oluşturuldu.