CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de yapmak istediği miting öncesi Cumhuriyet Meydanı polis ekiplerince ablukaya alındı. İzmir Valiliği'nin alan talebini reddetmesi ve partinin karardan dönmemesi üzerine bölgeye çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet sevk edildi.

Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili verilen "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan gelişmelere tepki göstermek amacıyla bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanma çağrısı yapmıştı. Valilik kaynaklarına göre, meydana kısıtlı sayıda kişi alınabileceği gerekçesiyle adres olarak Gündoğdu Meydanı gösterildi. Ancak CHP yetkilileri miting yerinde değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

MİTİNG ALANINA BARİKAT KURULDU

Karşılıklı açıklamaların ardından, toplanma saatine bir saatten fazla süre varken Cumhuriyet Meydanı tamamen kapatıldı. Emniyet güçleri, toplanmayı engellemek amacıyla meydan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak etrafı bariyerlerle çevirdi.

GENEL MERKEZDE NELER YAŞANMIŞTI?

Başkentte hafta sonu tırmanan siyasi kriz, mahkeme kararıyla yeniden genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in emniyete sunduğu tahliye dilekçeleriyle farklı bir boyuta taşınmıştı. Pazar günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne giden polis ekipleri, demir kapıları kırarak binaya girmiş ve içeridekilere biber gazı ile plastik mermi kullanarak müdahale etmişti. Bu olayın ardından Özgür Özel, TBMM'ye geçerek çalışmalarını meclis çatısı altında sürdüreceğini açıklamıştı.