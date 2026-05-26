Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) eski yönetim kadrosu yeniden şekilleniyor. Ankara 3. Genel İcra Dairesi, kurultay iptali sonrasında göreve iade edilen CHP Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerine resmi tebligat yapılması talebini onayladı. Bu gelişmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, partinin en yetkili organlarını 1 Haziran'da toplamaya karar verdi.

Süreç, Onur Yusuf Üregen'in avukatı aracılığıyla icra dairesine sunulan dilekçeyle resmiyet kazandı. Dilekçede, CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya sunulan üye listeleri üzerinden göreve iade işlemlerinin başlatılması ve tebligatların yapılması talep edildi. Öte yandan, partide maaş ödemelerinin durdurulduğuna yönelik iddialar da yalanlandı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'in aktardığına göre, partideki işleyişte bir aksaklık bulunmuyor ve tüm personelin maaş ile bayram ikramiyelerinin ödenmesi için gerekli talimatlar verildi.

YENİ YÖNETİM KADROSU NASIL ŞEKİLLENECEK?

İstinaf mahkemesinin kurultay kararı sonrası ilk PM ve YDK toplantıları 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu kritik toplantıda PM üyeleri arasından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmay kadrosundaki görev dağılımı netleşecek. Toplantıya, 25-26

Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenen 37. Olağan Kurultay'da seçilen asıl ve yedek üyeler katılacak.

MEVCUT GÖREVLERİ NEDENİYLE LİSTEDE OLMAYANLAR KİMLER?

Mahkeme kararıyla eski liste göreve dönse de, bazı isimler yeni statüleri gereği PM'de yer alamayacak. Tüzük gereği belediye başkanı seçilen Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer listeden düştü.

TBMM

Başkanvekilliği görevini yürüten Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca ile CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir de PM'de bulunamayacak. Ayrıca partiden istifa eden Eren Erdem ile vefat eden eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın da koltukları boş kalacak.

YEDEK ÜYELER OY SIRASINA GÖRE Mİ ÇAĞRILACAK?

Parti içi mevzuat ve tüzük kurallarına göre, asıl listede çeşitli nedenlerle boşalan sandalyeler doğrudan yedek üyelerle doldurulacak. Bu tamamlama işlemi, 37. Olağan Kurultay'da delegelerden alınan oy sayıları dikkate alınarak sırayla yapılacak. Mevcut tabloda 15 kişilik yedek listede bulunan ancak daha sonra CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ise bu sıralamaya dahil edilmeyecek. Boşalan pozisyonlara gelecek yeni isimlerle birlikte CHP'nin yeni icra organı son halini alacak.