İYİ Parti, bayramın ikinci gününde gerçekleştirilecek siyasi partiler arası bayramlaşma programının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Partiden yapılan açıklamaya göre, bu bayram Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile herhangi bir resmi temas kurulmayacak.

Genel merkezde siyasi parti temsilcilerini ağırlayacak kabul heyeti belli oldu. Konukları, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Sevim Elif Babaoğlu ve Murat Doğan ile Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mikail Can Baysal'dan oluşan heyet misafir edecek.

İYİ PARTİ HANGİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞACAK?

Açıklanan resmi takvime göre İYİ Parti genel merkezine; AK Parti, DEVA

Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi heyetleri ziyarette bulunacak.

Söz konusu siyasi partilere yönelik ziyaretleri gerçekleştirecek İYİ Parti heyetinde ise Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, GİK Üyesi Fatma Gülümser Birol ve Adana Gençlik Kolları İl Başkanı Berkay Dikici yer alacak.

CHP'NİN LİSTEDE OLMAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma trafiğinde ana muhalefet partisinin İYİ Parti listesinde yer almaması kamuoyunun dikkatini çekti. Son dönemde iki parti arasında belirginleşen siyasi ayrışmanın ve rekabetin, resmi bayramlaşma takvimine de doğrudan yansıdığı değerlendiriliyor.