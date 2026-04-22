Mahmutlar Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen açılış, estetiğin ve üretkenliğin en güzel örneklerine ev sahipliği yaparken, mahalle kültürünün sanatla harmanlandığı özel bir buluşma noktasına dönüştü.

​RESİM VE ÖRGÜNÜN ZARAFETİNDEN KOZANIN DOĞALLIĞINA YEDİ DALDA SANAT

​Eğitim dönemi boyunca usta öğreticiler rehberliğinde sabırla çalışan kursiyerler, toplam yedi farklı branşta hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Resim sanatının renkli dünyasından, iki farklı teknikte işlenen koza çalışmalarının naif dokusuna; kuaförlük sanatının modern çizgilerinden, sepet örücülüğü ve geleneksel örgünün ilmek ilmek işlenen sabrına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her bir eser, sadece bir el emeği ürünü olmanın ötesine geçerek, kadınların hayal dünyasını ve hayata kattıkları estetik değeri yansıtan birer sanat objesi olarak dikkat çekti.

​GÖZ NURU ESERLERE VATANDAŞLARDAN TAM NOT

​Açılışın ardından sergi alanını dolduran çok sayıda vatandaş, yüzlerce değerli eseri yakından inceleme fırsatı buldu. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünün iliklere kadar hissedildiği sergide, kursiyerlerin ortaya koyduğu üstün performans katılımcılardan tam not aldı. Resimden örgüye kadar her branşta sergilenen yüksek işçilik kalitesi, Alanya’da sanat eğitimine verilen önemi bir kez daha kanıtlarken, kadınların sosyal hayattaki üretken gücü bir kez daha ayakta alkışlandı. Mahmutlar’da yankılanan bu sanat rüzgârı, estetiğin hayatla buluştuğu unutulmaz bir anı olarak hafızalardaki yerini aldı.