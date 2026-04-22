​BAŞKAN KANDEMİR SAHAYA İNDİ

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, beraberindeki ilçe örgütü üyeleriyle birlikte Mahmutlar Mahallesi’ne çıkarma yaptı. Saha denetimine Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez de eşlik ederek süreçteki son durum hakkında bilgi verdi. İçme suyu hattı yenileme çalışmaları nedeniyle kazılan ancak sonrasında ulaşımda aksamalara yol açan Atatürk Caddesi, bir süredir mahalle sakinlerinin ve esnafın mağduriyetine neden oluyordu. Yerinde yapılan incelemelerde, altyapı çalışmalarının ardından yol düzenleme aşamasında sona gelindiği belirtildi.

​NİSAN SONUNDA YOL KONFORA KAVUŞACAK

​Denetim sonrası açıklamalarda bulunan heyet, ASAT ile koordineli bir şekilde yürütülen sürecin hızlandırıldığını belirtti. Yapılan planlamaya göre; Atatürk Caddesi’ndeki yol çalışmaları Nisan ayı sonuna kadar tamamen bitirilecek. Yolun kısa sürede modern ve konforlu bir görünüme kavuşturularak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor. Kandemir incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, mahallenin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve ASAT tarafından yürütülen içme suyu hattı çalışmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Altyapı bitiminde bozulan yolların hızla yapılması için sürecin takipçisi olduklarını belirten Kandemir, Nisan sonunda Atatürk Caddesi'nin tertemiz bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez de çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki toz ve ulaşım sorununun sona ereceğini dile getirerek sabır gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti.