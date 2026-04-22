BU anlamlı buluşma kapsamında Kaymakam Şakir Öner Öztürk, makam koltuğunu Özel Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu öğrencisi Cengizhan Aksoy'a devretti.

​Makam koltuğuna oturan genç Kaymakam Cengizhan Aksoy ile yakından ilgilenen Kaymakam Şakir Öner Öztürk, onunla geleceğe dair hayalleri ve ulaşmak istediği hedefleri üzerine samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirerek eğitim hayatında üstün başarılar temenni etti.

​Bu anlamlı ve nazik ziyaretleri için Cengizhan ve ailesine teşekkürlerini ileten Kaymakam Öztürk, şanlı bayrağımızın gölgesinde büyüyen Cengizhan'ın nezdinde, yarınlarımızın teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. (Haber MERKEZİ)

