Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında saat 12.30 sıralarında maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, otopark alanında park halindeki cipin sürücüsü, aracını hareket ettirmek isterken fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Kontrolden çıkan cip, hemen önünde duran 34 MIP 648 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen iki araç, AVM zemininde hizmet veren bir kafenin içine daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yeni bir kaza riskine karşı kafenin etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kaza esnasında dükkanın içinde veya önünde kimsenin bulunmaması, olası can kayıplarını ve yaralanmaları önledi. İş yerine giren araçlar çağrılan çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, cip sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Hem araçlarda hem de kafede maddi hasarın oluştuğu olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Kaza sırasında AVM içerisinde çalışan görgü tanığı Baran Akyol'un aktardığına göre, cip aniden hareketlenerek diğer aracı dükkanın içine sürükledi. Büyük bir gürültü duyup dışarı koştuklarını belirten Akyol, olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığını dile getirdi.

OTOPARKLARDA MANEVRA RİSKİ

Trafik güvenliği istatistiklerine yansıyan benzer kazalar incelendiğinde, otopark gibi dar ve kapalı alanlarda yaşanan pedal karışıklığı vakalarının genellikle sürücülerin manevra esnasındaki anlık dalgınlıklarından kaynaklandığı görülüyor. Bu tür kazaların sonuçlarının hafifletilmesinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu vitrin önlerine yerleştirilen fiziksel bariyerlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.