VAKIFLAR Genel Müdürlüğü’nün 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs takvimi öğrencilerin gündeminde. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları için tarih belli olurken, üniversite öğrencilerinin başvuru takvimi ise daha sonra duyurulacak.

ORTAÖĞRENİM BAŞVURULARI 6 EKİM’DE BAŞLAYACAK

VGM’nin açıklamasına göre ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim 2026 saat 10.00’da başlayacak.

Başvurular 20 Ekim 2026 saat 23.59’da sona erecek. Öğrencilerin işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekecek.

ÜNİVERSİTE BURS TARİHLERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayan yükseköğrenim bursu için başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi.

Takvimin 2026 YKS ve DGS ek yerleştirme süreçlerine göre belirleneceği, kesin tarihlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi.

BURS MİKTARLARI NE KADAR?

2026 Ocak ayından itibaren geçerli burs tutarları şöyle:

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL

Yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL

Ortaöğrenim desteği eğitim yılı boyunca 9 ay, yükseköğrenim bursu ise 8 ay süreyle ödeniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular elektronik ortamda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kurum ayrıca burs başvurusu adı altında oluşturulan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı öğrencileri uyarıyor. Başvuruların yalnızca vgm.gov.tr üzerinden yapılması gerekiyor.

KİMLER BURS ALAMAZ?

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret seviyesinde gelir elde edenler, yabancı uyruklu ortaöğrenim öğrencileri, Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri, ek süre öğrenim görenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile başka kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alanlar ortaöğrenim desteğinden yararlanamıyor.

VGM’den muhtaç aylığı alan öğrenciler de eğitim yardımı kapsamının dışında bulunuyor.

ÖDEMELER AYIN 10’UNA KADAR YATIRILACAK

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, eğitim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Ödemelerin, burs verilen aylarda her ayın 10’una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılması planlanıyor.