Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Darıçayırı Mahallesi'nde derenin taşması sonucu birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri ve kepçeler yardımıyla güvenli alanlara tahliye edildi.

Yaşanan afet sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sel riski taşıyan mahalledeki ilk ve ortaokullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verdi. Mahalle sakinlerinden Levent Çelik'in aktardığı bilgilere göre, su seviyesinin önceki yıllara kıyasla çok daha yüksek olduğu bölgede yaklaşık 60 hane selden doğrudan etkilendi.

ULAŞIMDA HANGİ YOLLAR KAPANDI?

Şiddetli yağışlar sadece Karasu'yu değil, il genelindeki ulaşım ağını da olumsuz etkiledi. Serdivan ilçesi sınırlarından geçen D-100 kara yolunun Aşağıdereköy mevkisi İstanbul istikametinde toprak kayması meydana geldi. Jandarma ve Karayolları ekiplerinin müdahale ettiği bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan Akyazı Belediyesi, Akyazı-Karapürçek güzergahındaki Kepekli Köprüsü ile Altındere-Akyazı yolundaki Yağcılar Köprüsü'nün tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

BÖLGEYE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞTÜ?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, şehirde son 48 saatte metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. En yüksek yağış miktarı metrekareye 150 kilogram ile Ferizli'de kaydedilirken, bu oran Karapürçek'te 144, Adapazarı'nda 133, Akyazı'da 129 ve Hendek'te 126 kilogram olarak ölçüldü.

SASKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) koordinasyonunda yürütülen çalışmalara 560 personel ve 225 araç katılıyor. Yetkililer, dere yatakları çevresinde yaşayan vatandaşları olası yeni taşkınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, altyapı hatlarındaki müdahalelerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.