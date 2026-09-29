Antalya kent merkezindeki giyim mağazaları, yazlık koleksiyonlarını kaldırarak sonbahar ürünlerini vitrinlere taşımaya başladı. Antalya Ekspres'te yayımlanan habere göre, günün erken ve geç saatlerinde hissedilen serinlik alışveriş tercihlerini doğrudan etkiliyor. Sıcaklıkların gün ortasında yüksek seyretmesi sebebiyle kalın kabanlar yerine ince ceket, gömlek ve hırkalar talep görüyor.

TOPRAK TONLARI VE RAHAT KESİMLER

Yeni sezonun renk paletinde kahverengi, bordo, haki ve bej gibi doğadan ilham alan tonlar ağırlık kazanıyor. Daha canlı görünümler arayanlar için ise elektrik mavisi ve lacivert seçenekleri raflarda yerini alıyor. Özellikle bordo ve kahverengi tonları, pantolondan ayakkabıya kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.

Mevsimin öne çıkan kumaşlarından süet, gömlek ve ceket formunda vitrinleri süslüyor. Dar kalıpların yerini alan geniş paça pantolonlar ve oversize kesimler, şehir içi hareketliliğe uyum sağlayan rahat bir stil sunuyor. Klasik ekose desenleri ise modern kesimlerle birleşerek günlük giyime entegre ediliyor.

MEVSİM GEÇİŞİNDE NASIL GİYİLMELİ?

Antalya'nın yazdan kışa sert geçiş yapmayan ılıman iklimi, katmanlı giyim tarzını zorunlu kılıyor. İnce dokulu trikolar ve süveterler, tişört veya ince ceketlerle birleştirilerek gün içindeki sıcaklık değişimlerine karşı pratik bir çözüm oluşturuyor. Bu sayede sabah serinliğinde koruyan parçalar, öğle saatlerinde kolayca çıkarılabiliyor.

Kıyafetlerin yanı sıra büyük çantalar, kemerler ve fularlar da sonbahar kombinlerini tamamlayan aksesuarlar olarak dikkat çekiyor. Trençkot ve blazer ceket gibi zamansız klasik parçalar, spor ayakkabılar veya günlük gömleklerle yeniden yorumlanarak kent sakinlerine hem şık hem de işlevsel seçenekler sunuyor.