A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde İtalya karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından oyuncularına sahip çıktı. Bursa'da oynanan karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, kadrodaki eksiklerin oyun planını ve değişiklik tercihlerini doğrudan etkilediğini söyledi.

MONTELLA EKSİKLERE ÖNE ÇIKTI

İtalya karşılaşmasında istediği kadro genişliğine sahip olmadığını belirten Montella, "Önemli eksiklerimizin olması, oyuncu değişikliklerini etkiledi. A Ligi'nde tam kadro mücadele etmek isterdim. Futbolcuların sadece benim değil, hepinizin desteğine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın sözleri, üst düzey milli takım organizasyonlarında kadro derinliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

UEFA Uluslar Ligi'nin A Ligi, Avrupa'nın güçlü milli takımlarının karşı karşıya geldiği en üst seviye organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu düzeyde kısa aralıklarla oynanan karşılaşmalar, teknik ekiplerin hem oyuncu rotasyonunu hem de fiziksel yük yönetimini dikkatli biçimde planlamasını gerektiriyor. Sakatlıklar, cezalar veya farklı nedenlerle oluşan eksikler ise teknik direktörlerin bazı futbolcuları alışık olmadıkları bölgelerde görevlendirmesine yol açabiliyor.

BARIŞ ALPER VE KEREM'E ÖZEL DESTEK

Montella, İtalya maçının ardından özellikle Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açtı. İki oyuncunun Milli Takım'da uzun süredir kendi doğal mevkileri dışında görev aldığını belirten İtalyan teknik adam, futbolcuların buna rağmen ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiğini vurguladı.

Montella, "Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir Milli Takım'da kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Pozisyon dışı oynayan bu iki futbolcuya desteğimi hiç çekmem ve heykellerini dikerim! Milli Takım'a herkesin sahip çıkması lazım" sözleriyle oyuncularına yönelik eleştirilere karşı çıktı.

FARKLI POZİSYONDA OYNAMAK TAKTİĞİ NASIL ETKİLİYOR?

Modern futbolda hücum oyuncularının birden fazla pozisyonda görev yapabilmesi teknik direktörlere önemli seçenekler sağlıyor. Kanat oyuncuları zaman zaman santrfor, ikinci forvet veya daha farklı hücum rollerinde kullanılabiliyor. Ancak futbolcunun alışık olmadığı bölgede oynaması; topsuz koşular, sırtı dönük oyun, ceza sahası yerleşimi ve savunma baskısının yönlendirilmesi gibi görevlerde farklı sorumluluklar üstlenmesini gerektiriyor.

Milli takımlarda bu durum kulüp futboluna göre daha da önemli hale geliyor. Teknik ekiplerin oyuncularıyla çalışma süresi sınırlı olduğu için yeni bir pozisyonun gerektirdiği alışkanlıkları kısa zamanda oturtmak kolay olmuyor. Bu nedenle teknik direktörler, özellikle yoğun maç dönemlerinde mevcut kadrodaki çok yönlü futbolculardan farklı roller üstlenmelerini isteyebiliyor.

A LİGİ'NDE REKABET SEVİYESİ YÜKSEK

Türkiye'nin A Ligi'nde mücadele etmesi, karşılaşmalardaki hata payını da azaltıyor. Üst düzey rakiplere karşı savunmadaki yerleşim hataları, geçişlerde kaybedilen toplar veya hücumdaki verimsizlik skor üzerinde daha belirleyici hale gelebiliyor. Bu nedenle Montella'nın açıklamalarında öne çıkardığı kadro bütünlüğü ve oyunculara destek mesajı, yalnızca İtalya maçına değil, turnuvanın genelindeki mücadeleye yönelik bir değerlendirme niteliği taşıyor.

YENİ OYUNCULARIN TAKIMA UYUM SÜRECİ

Montella, maç sonrasındaki değerlendirmelerinde yeni futbolcuların bu seviyeye dahil edilmesinin aşamalı biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğine de işaret etti. Milli takımlarda kadro yenilenirken oyuncuların taktik sisteme, takım arkadaşlarına ve uluslararası maçların temposuna adapte edilmesi teknik ekibin temel çalışma alanları arasında bulunuyor. Özellikle A Ligi seviyesinde genç veya yeni çağrılan futbolcuların doğrudan ağır sorumluluklarla karşılaşmaması için kontrollü bir geçiş süreci tercih edilebiliyor.

MİLLİ TAKIMDA HEDEF TOPARLANMA

İtalya karşısındaki farklı mağlubiyetin ardından teknik heyetin önündeki temel başlıklardan biri, takımın özgüvenini koruyarak sonraki karşılaşmalara hazırlanmak olacak. Montella'nın Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu üzerinden verdiği mesaj da futbolcuların yalnızca kendi doğal pozisyonlarındaki performanslarıyla değil, takım ihtiyaçları doğrultusunda üstlendikleri rollerle değerlendirilmesi gerektiği yönünde oldu. Teknik ekip, yoğun rekabetin bulunduğu A Ligi'nde kadro seçeneklerini genişletirken takımın oyun kimliğini korumaya çalışacak.