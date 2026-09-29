ALANYA Belediyesi, kentin afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1. Alanya Afet Çalıştayı için hazırlıklara başladı. Alanya Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, çalıştay kapsamında yürütülecek hazırlıklar ve kentin afet risklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kentin geleceğini güvence altına almak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Özçelik, “Biz çalışmazsak yoruluruz. Alanya’mızın geleceğini güvence altına almak için çalışıyor ve üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

RİSKLER BİLİMSEL VERİLERLE ELE ALINACAK

Alanya’nın coğrafi yapısı, nüfusu ve turizm potansiyelinin ortaya çıkardığı risklerin bilimsel veriler ışığında değerlendirileceğini belirten Özçelik, çalıştayın temel amacının yalnızca afet anına odaklanmak olmadığını vurguladı. Bu kapsamda risklerin önceden tespit edilmesi ve bilimsel verilere dayalı tedbirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Deprem ve iklim değişikliğinin yanı sıra altyapı ve lojistik başlıklarının da ele alınacağı çalıştayla Alanya’nın kapsamlı bir afet risk profilinin ortaya çıkarılması planlanıyor.

EYLEM PLANLARINA REHBER OLACAK

Kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla yürütülecek çalışmaların, mahalle bazında uygulanacak eylem planlarına temel oluşturması hedefleniyor. Özçelik, hazırlanan çalışmaların yalnızca rapor olarak kalmayacağını ve sahada uygulanacak planlara rehberlik edeceğini belirtti. Özçelik, sürece katkı sunan çalışma arkadaşlarına, kurul üyelerine ve paydaşlara teşekkür etti.