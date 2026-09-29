Alanya’da taş, bir kez daha sanatla buluşmaya hazırlanıyor. Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu, bu yıl 21’inci kez sanatseverlerle buluşacak. Dinek Mahallesi’nde, Alaaddin Keykubat Parkı’nın arkasındaki sempozyum alanında düzenlenecek etkinlik, 1 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım’da sona erecek.

42 ÜLKEDEN 108 HEYKELTIRAŞ BAŞVURDU

Sempozyuma bu yıl 42 ülkeden 108 heykeltıraş başvuruda bulundu. Başvurular, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nde, Dr. Öğretim Üyesi Tolga Yurtözveri başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi.

Doç. Yıldız Güner, Doç. Burcu Erden, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aydın Atmaca, Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Sandıkçı, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Mimar Ayşe Yakar Anılgan, Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Nazmi Uyar, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Can Som ve Alanya Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa Oktay’ın yer aldığı jüri, değerlendirmelerin ardından sempozyumda yer alacak 9 asil ve 2 yedek sanatçıları belirledi.

TAŞA ŞEKİL VERECEK SANATÇI İSİMLERİ BELLİ OLDU

Bir ay boyunca Alanya’da çalışacak heykeltıraşlar, ham taş blokları sanat eserlerine dönüştürecek. Sempozyumun sonunda ortaya çıkacak eserler, Alanya’nın açık hava sanat koleksiyonuna yeni parçalar kazandıracak.

21. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nda yer alacak asil sanatçılar şöyle:

Asil liste:

- Mehmet Ali Çetinkaya (Türkiye) - Olivier Delobel (Fransa) - Sohreh Haghighi (İran) - Valerie Jikia (Gürcistan) - Bhola Kumar (Hindistan) - Roberto Manzano (İspanya) - Stefano Sabetta (İtalya) - Serhii Sbitniev (Ukrayna) - Zdravko Zdravkov (Bulgaristan)

Yedek liste:

- Nikolay Marinov (Bulgaristan) - Hossein Nakhaei (İran)