ALANYA İskelede iki tur teknesinin çalışanları arasında çıkan tartışmanın tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüşmesi, turizm sektöründe geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından Alanya Belediyesi tarafından iki tur teknesi mühürlenirken, işletmelere idari işlem uygulandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de "Alanya'da huzursuzluğa geçit yok" mesajı vererek, kentin turizm imajına zarar veren hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Yaşanan olayın ardından turizm sektörünün önde gelen isimleri de ortak açıklamalar yaparak, Alanya'nın uluslararası turizmde oluşturduğu güven ve marka değerinin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

‘YILLARIN EMEĞİ BİRKAÇ DAKİKADA ZARAR GÖRÜYOR’

TÜRSAB Alanya Bölge Temsil Kurulu 2. Başkanı Kerim Yılmaz, seyahat acentelerinin yalnızca tur satmadığını, turistlerin güvenliğinden ve memnuniyetinden de sorumlu olduğunu belirtti. Yılmaz, "TÜRSAB olarak hem Alanya'nın hem de ülkemizin tanıtımı için gece gündüz büyük bir emek veriyoruz. Seyahat acenteleri olarak sadece tur satmıyoruz; aynı zamanda misafirlerimizin güvenliğinden ve memnuniyetinden de sorumluyuz. Turistler daha evlerinden çıkmadan başlayan süreçte onların adeta garantörü oluyoruz. Havalimanında karşılanmalarından konaklayacakları otele ulaşmalarına, tatilleri boyunca yaşayacakları her türlü sürecin sorunsuz ilerlemesine ve ülkelerine güvenli şekilde dönmelerine kadar her aşamada üzerlerine titriyoruz. Çünkü bizim için önemli olan yalnızca bir tatilin tamamlanması değil, misafirlerimizin Türkiye'den mutlu ayrılması ve ülkelerine güzel anılarla dönmesidir. Turizm güven ve itibar üzerine kurulmuş bir sektördür. Yıllardır Alanya'yı ve Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında tanıtmak için yoğun çaba harcıyoruz. Büyük bütçeler harcanıyor, fuarlara katılıyoruz, tanıtım organizasyonları düzenliyoruz ve destinasyonumuzun marka değerini yükseltmek için çalışıyoruz. Ancak birkaç kişinin yaptığı yanlış davranış, yılların emeğini birkaç dakika içinde gölgeleyebiliyor. Turistlerin darbedilmesi, dolandırılması, tehdit edilmesi ya da herhangi bir şekilde kötü muameleye maruz bırakılması asla kabul edilemez. Bu tür olaylar yalnızca o kişileri mağdur etmiyor; Alanya'nın, Antalya'nın ve Türkiye'nin turizmde oluşturduğu güven algısını da ciddi şekilde zedeliyor. Günümüzde yaşanan her olay saniyeler içinde sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bir olumsuz görüntü, ülkemize gelmeyi düşünen binlerce insanın kararını değiştirebiliyor. Bunun ekonomik bedelini ise sadece turizm işletmeleri değil; oteller, restoranlar, esnaf, taşımacılar ve turizmden geçimini sağlayan herkes ödüyor. Türk milleti tarih boyunca misafirperverliği, yardımseverliği ve hoşgörüsüyle tanınmış bir millettir. Yabancı misafire gösterdiğimiz ilgi ve sıcak yaklaşım, ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Birkaç kişinin sergilediği kabul edilemez davranışların ne Türk milletini ne de turizm sektöründe özveriyle çalışan binlerce işletmeyi temsil etmesine izin veremeyiz. Bu olaylar hem milletimizin itibarına gölge düşürüyor hem de turizm sektörüne büyük zarar veriyor. Bu nedenle olaya karışan tekne hakkında verilen bağlama kararını son derece doğru ve yerinde buluyorum. Belediyemizin aldığı bu kararı destekliyorum. Turizmde kurallar herkes için geçerlidir ve bu kurallara uymayanlara gerekli yaptırımların uygulanması sektörün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Hatta geçmişte bazı tekne işletmecilerine de benzer davranışlardan kesinlikle kaçınmaları gerektiğini özellikle ifade etmiştim. Hiç kimsenin kendi ticari kazancı uğruna Alanya'nın ve Türkiye'nin turizm markasına zarar verme hakkı yoktur. Biz TÜRSAB olarak bundan sonra da kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir turizm anlayışının yanında olmaya devam edeceğiz. Alanya'nın huzurlu, güvenilir ve misafirperver kimliğinin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda kamu kurumları, yerel yönetimler, turizmciler ve tüm sektör paydaşlarıyla birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

‘HERKESİN ORTAK SORUMLULUĞU ALANYA'NIN MARKA DEĞERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR’

Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya'da yaşanan her olumsuz olayın yalnızca tarafları değil, kentin uluslararası turizm algısını da doğrudan etkilediğini söyledi. Değirmenci, "Alanya'mızda yaşanan her olumsuz olay, yalnızca olayın taraflarını değil, Alanya'nın uluslararası turizm algısını da doğrudan etkilemektedir. Özellikle iskele gibi turist yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yaşanan kavga görüntüleri, sosyal medya aracılığıyla kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak kentin güvenli ve kaliteli turizm destinasyonu imajına zarar verebilmektedir. Misafirlerimizin kendini güvende hissettiği, huzurlu bir ortamda tatil yapabildiği bir atmosfer çok önemlidir. Bu nedenle kişiler ya da işletmeler arasında yaşanan fiziksel kavgalar Alanya'nın yıllar içinde emekle oluşturduğu marka değerine zarar vermektedir. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ilgili kurumların denetimlerini kararlılıkla sürdürmesi, caydırıcı idari yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Her turist, Alanya'nın gönüllü tanıtım elçisidir. Bir turistin güzel bir anısı yüzlerce yeni misafiri şehrimize çekebilirken, olumsuz bir görüntü de aynı hızla binlerce kişiye ulaşarak tercihleri değiştirebilir. Bu nedenle herkesin ortak sorumluluğu, Alanya'nın saygınlığına ve turizmdeki marka değerine sahip çıkmaktır. Bu şehrin ekmeğini yiyen, buradan kazanan herkes, bireysel çıkarların üzerinde kentin itibarını gözetmek zorundadır. Huzurun, güvenliğin ve kaliteli hizmet anlayışının hâkim olduğu bir Alanya, hem turizmin sürdürülebilirliği hem de esnafın geleceği için en büyük güvencedir" ifadelerini kullandı.

‘TURİZMDE EN ZOR KAZANILAN ŞEY İTİBARDIR’

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Şükrü Cimrin de turizmin yalnızca hizmet sunmak değil, aynı zamanda bir destinasyonun itibarını her gün yeniden inşa etmek anlamına geldiğini söyledi. Cimrin, "Turizm sadece otel odası satmak, tekne turu düzenlemek ya da misafir ağırlamak değildir. Turizm, bir destinasyonun itibarını her gün yeniden inşa etmektir. Bu nedenle Alanya İskelesi’nde yaşanan bu üzücü görüntüler hepimizi derinden üzmüştür. Belki olayın tarafı birkaç kişidir ama bugün dijital dünyada birkaç kişinin yaptığı bir hata, milyonlarca insanın gözünde bütün Alanya’nın imajını etkileyebiliyor. Yıllardır büyük emeklerle oluşturduğumuz güvenli, kaliteli ve misafirperver Alanya algısını korumak zorundayız. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; turist yaşadığı olumsuzluğu tek bir işletmeyle değil, Alanya ile özdeşleştirir. Bu nedenle aslında hepimiz aynı markanın temsilcileriyiz. Aynı destinasyondan ekmek kazanıyor, aynı şehrin geleceğine yatırım yapıyoruz. Rekabetimiz birbirimize karşı değil, Akdeniz’deki diğer destinasyonlara karşı olmalıdır. Bu olayın ardından belediyemizin ve ilgili kurumlarımızın hızlı şekilde müdahale ederek gerekli idari işlemleri uygulamasını son derece doğru buluyorum. Turizmde huzuru ve kamu düzenini bozacak davranışlara taviz verilmemesi, hem sektörümüz hem de misafirlerimiz açısından güven verici bir yaklaşımdır. Ancak cezalar tek başına yeterli değildir. Bundan sonraki süreçte iskele bölgesinde koordinasyonun güçlendirilmesi, denetimlerin düzenli şekilde sürdürülmesi, işletme sahipleri ve çalışanlarının hizmet kültürü, iletişim ve kriz yönetimi konularında desteklenmesi büyük önem taşıyor. Çünkü kaliteli turizm sadece yatırımla değil, davranış kültürüyle de oluşur. Benim tüm turizm esnafımıza çağrım şudur; hepimiz attığımız her adımda “Bu davranış Alanya’ya yakışıyor mu?” sorusunu kendimize sormalıyız. Eğer bu bakış açısını benimsersek, hem sektörümüz hem de şehrimiz çok daha güçlü olacaktır. Alanya bugün dünyanın birçok ülkesinde bilinen, tercih edilen güçlü bir turizm markasıdır. Bu marka kolay oluşmadı. Binlerce turizm çalışanının emeği, yüzlerce yatırımcının cesareti ve yılların birikimiyle ortaya çıktı. Bu nedenle hiçbir bireysel hata, hiçbir anlık öfke, Alanya’nın yıllarca emek verilerek oluşturulan itibarından daha değerli değildir. Çünkü turizmde en zor kazanılan şey itibardır; en kolay kaybedilen şey de yine itibardır. Alanya’nın itibarını korumak ise sadece kurumların değil, bu şehirden ekmek kazanan hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi