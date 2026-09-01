Kumluca Belediyesi, Mavikent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karaöz Sahili'nde başlattığı altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını bitirdi. Kumluca Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sahil şeridindeki 370 metre uzunluğundaki yola toplam 740 metrekare kaldırım döşendi.

SAHİL BANDINA YENİ DONATILAR EKLENDİ

Bölgedeki düzenlemeler sadece yol çalışmasıyla sınırlı kalmadı. Kumsal alanını kullanan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sahil bandına 5 yeni duş kabini, 3 piknik masası ve dinlenme amaçlı 2 bank yerleştirildi. Ayrıca plaj kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kumsala ahşap yürüyüş yolu inşa edildi.

ÇALIŞMALAR HANGİ BÖLGELERDE DEVAM EDECEK?

Yapılan bu yeniliklerle Karaöz Sahili'nin hem estetik hem de güvenlik açısından daha konforlu bir yapıya bürünmesi hedefleniyor. Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da yol, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin belirlenen program dâhilinde aralıksız süreceğini bildirdi.