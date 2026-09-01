Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto'da 1 Eylül 2026 Salı çekilişi için gözler resmi sonuç ekranına çevrildi. Çekiliş öncesinde vatandaşlar kazanan numaraları, büyük ikramiyenin durumunu ve sonuçların nasıl sorgulanacağını araştırıyor. Kaynakta yer alan son bilgiye göre 1 Eylül Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların kesinleşmesinin ardından kazanan numaralar resmi kanallardan kontrol edilebilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6'sının seçildiği müşterek havuz esaslı bir şans oyunu. Oyuncunun belirlediği her 6 sayı bir kolon oluşturuyor. Resmi oyun kurallarına göre çekilişte 60 sayı arasından 6 sayı, çekilen sayı yeniden çekilişe dahil edilmeyecek şekilde belirleniyor. Kazanç kategorileri ise çekilen numaralardan 2, 3, 4, 5 veya 6'sının doğru tahmin edilmesine göre oluşuyor.

İŞTE ŞANSLI NUMARALAR

28 30 40 42 47 59

Oyuncular kuponlarını kendileri doldurabildiği gibi “Sen Seç” seçeneğiyle sayıların sistem tarafından rastgele belirlenmesini de tercih edebiliyor. Altıdan fazla sayı seçildiğinde ise sistem oyunu devreye giriyor ve seçilen sayılardan oluşturulabilecek farklı altılı kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde oyuna dahil ediliyor. Bu nedenle sistem oyunlarında oluşturulan kolon sayısına bağlı olarak toplam oyun bedeli de değişebiliyor.

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango Online'ın yayımladığı resmi bilgilere göre Süper Loto çekilişleri haftada üç kez, Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişler Milli Piyango TV ve resmi internet kanalları üzerinden takip edilebiliyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar da Milli Piyango Online'ın Süper Loto sonuç bölümünden sorgulanabiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE NASIL BELİRLENİYOR?

Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanabilmek için çekilişte belirlenen 6 sayının tamamını doğru tahmin etmek gerekiyor. Sayısal oyunlar müşterek havuz sistemiyle yürütüldüğü için ikramiye tutarları oyunlara katılım ve ilgili kategorideki kazanan durumuna göre şekilleniyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunması halinde o kategoriye ayrılan ikramiye kazananlar arasında paylaştırılıyor. Kazanan bulunmayan kategorilerde ise oyun kurallarında belirtilen esaslara göre devir uygulanabiliyor.

ÇEKİLİŞ SÜRECİ NASIL DENETLENİYOR?

Milli Piyango Online'ın çekiliş sürecine ilişkin açıklamasına göre sayısal oyun çekilişlerinde toplar sistem içerisinde karıştırılıyor ve çekiliş süreci bilgisayar destekli mekanizma ile yürütülüyor. Sonuçlar zaman damgası ve dijital imza kullanılarak kayıt altına alınırken, çekilişlerde Sisal Şans yetkililerinin yanı sıra kontrol ve denetim amacıyla Milli Piyango İdaresi yetkilileri de bulunuyor. Sürecin noter eşliğinde gerçekleştirildiği ve çekilişlere ilişkin tutanak tutulduğu belirtiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Çekilişe katılanların sonuç kontrolünde resmi kanalları kullanması önem taşıyor. Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online internet sitesindeki sonuç ekranından ve Milli Piyango mobil uygulamasından kontrol edilebiliyor. Mobil uygulamada bilet bilgileri üzerinden sorgulama yapılabildiği gibi uygun biletlerde QR kod aracılığıyla da kontrol imkanı bulunuyor. Böylece sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan doğrulanmamış sonuçlar yerine resmi kayıtlarla karşılaştırma yapılabiliyor.