Alanya Belediyesi Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında yapıldı. Toplantıya, kent sahillerinde zaman zaman gözlenen yüzey kirliliği, afetlere hazırlık çalışmaları ve altyapı yatırımları damga vurdu.

Özçelik'in açıklamalarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ASAT ekipleri denizlerde düzenli ölçümler gerçekleştiriyor. Alanya denizlerinin genel anlamda kirli olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını savunan Özçelik, tespit edilen noktasal yüzey kirliliklerine karşı ağır idari para cezaları uygulandığını aktardı.

DENETİMLER SÜREKLİ HALE GELMELİ

Deniz temizliğinin korunmasında sorumluluğun tek bir kuruma ait olmadığını hatırlatan Özçelik; bakanlık, Sahil Güvenlik, DSİ, ASAT ve ilçe belediyesinin koordineli çalışmasının şart olduğunu vurguladı. Kesilen cezaların caydırıcılık açısından önemli olduğunu ancak asıl hedefin kirlilik kaynağının denize ulaşmadan kesilmesi olduğunu belirten başkan, denetimlerin aralıksız sürmesini talep etti. Turistlerin olumsuz görüntüleri ülkelerinde paylaşmasının bölge turizmine ciddi zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

YENİ İTFAİYE TANKERLERİ VE ALTYAPI MESAİSİ

Yaz aylarında Sapadere, Çamlıca, Beldibi ve Fakırcalı mahallelerinde yaşanan orman yangınlarına değinen Özçelik, Afet İşleri Müdürlüğü bünyesine 5 adet pompalı tanker alınması için talimat verdiklerini duyurdu. Ekiplerin sadece ilçe sınırlarında değil, Kaş ve Manavgat'taki alevlere de müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ulaşım projeleri kapsamında İskele Caddesi'ne otobüs girişinin UKOME kararıyla engellendiği bildirildi. Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi ve Mahmutlar Atatürk Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü, Eğrigöl üzerinden Hadim ve Bozkır'a bağlanan 10 kilometrelik yolun genişletilerek asfaltlandığı ifade edildi. Ayrıca eski milletvekili Hüseyin Yıldız ve eski Cikcilli Belediye Başkanı Kerim Ertekin'in isimlerinin ilçede yaşatılacağı açıklandı.