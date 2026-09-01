Kemer Belediyesi tarafından her eğitim-öğretim döneminde hayata geçirilen öğrenci destek programları kapsamında, lise öğrencileri için ücretsiz servis ve üniversite öğrencileri için burs başvuruları alınmaya başlandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun açıklamasına göre, ana sınıfından üniversite seviyesine kadar eğitime verilen destekler bu yıl da kesintisiz sürecek. Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik aylık burs ödemeleri, ilçedeki turizmcilerin maddi katkılarıyla finanse ediliyor. Ailesi Kemer'de ikamet eden üniversite öğrencileri bu eğitim desteğinden faydalanabilecek.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Ücretsiz ulaşım imkanından yararlanmak isteyen lise öğrencilerinin, ikametgah ve güncel öğrenci belgeleriyle birlikte Kemer Belediyesi Ana Hizmet Binası veya Arslanbucak Mahallesi'ndeki Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlayabilmesi için belgelerini eksiksiz teslim etmesi isteniyor.

ÜNİVERSİTE BURSU İÇİN ŞARTLAR NELER?

Burs desteğine başvuracak üniversite öğrencilerinin kayıt işlemleri ise belediyenin ana binasında hizmet veren Kemer Belediyesi İletişim Merkezi (KEBİM) üzerinden gerçekleştiriliyor. Başkan Topaloğlu, turizmcilerin de desteğiyle sağlanan bu katkıların ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedeflediğini belirterek, tüm öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar diledi.