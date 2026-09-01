Yayımlanan son hava durumu raporuna göre, 2 Eylül Çarşamba günü Antalya genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürürken, bazı ilçelerde bölgesel yağışlar görülecek. Alanya'da gün içinde termometrelerin 35 dereceye kadar çıkması beklenirken, gök gürültülü sağanak yağış ihtimali de bulunuyor.

Tahminlere göre, Alanya'da en düşük sıcaklık 28 derece olarak ölçülecek. Bu durum, ilçede gece saatlerinde de bunaltıcı havanın etkisini koruyacağını gösteriyor. Komşu ilçe Gazipaşa'da 23-34, Manavgat'ta ise 24-36 derece aralığında bir sıcaklık öngörülüyor. Gazipaşa'da da gün içinde sağanak geçişleri yaşanabileceği aktarıldı.

ANTALYA'NIN ZİRVESİ 40 DERECEYİ GÖRECEK

İl genelindeki verilere bakıldığında en yüksek sıcaklığın 40 derece ile Kepez'de yaşanacağı bildirildi. Aksu'da sıcaklıklar 39 dereceyi bulurken; Antalya merkez, Demre, Döşemealtı ve Serik'te termometreler 38 dereceye ulaşacak. Kıyı şeridinde sıcaklık yüksek seyrederken, iç kesimlere gidildikçe geceleri belirgin bir serinlik yaşanacak.

HANGİ İLÇELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Verilen bilgilere göre, yüksek sıcaklıklara rağmen atmosferdeki bölgesel kararsızlıklar yağışa neden olacak. Alanya'nın yanı sıra Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Kaş, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Gündüz 34 dereceye ulaşan Elmalı'da gece sıcaklığının 17 dereceye, günün en serin noktası olan Saklıkent'te ise 14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Korkuteli'nde ise 16-32 derece aralığında bir hava tahmini bulunuyor. Günün özellikle öğle saatlerinde açık alanda uzun süre kalacakların yüksek sıcaklığa karşı dikkatli olması öneriliyor.