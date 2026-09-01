Alanya Belediyesi Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tamamlanan projeler ile devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Özçelik, ”Başta kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos sevincini yaşarken Girne-Mersin hattında yüreğimizi yakan kayıplarımız oldu. Sefer yapan bir gemimiz battı ve maalesef canlarımızı kaybettik. Allah’tan rahmet diliyorum. Öte yandan şehrimize büyük hizmetleri dokunmuş iki kıymetli değerimizi aynı gün toprağa verdik. Geçmiş dönem Antalya Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız ve geçmiş dönem Cikcilli Belediye Başkanı ile Meclis Üyemiz olan Kerim Ertekin’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kederli ailelerine ve Alanya’ya başsağlığı diliyoruz. Her iki kıymetli siyaset adamının isminin kentimizde yaşaması için isimlerini vereceğimiz yerlerle alakalı da çalışmaya başladık.” dedi.

“Ocak-Mayıs arasında çok yoğun bir yağmur süreci geçirdik.” diyen Başkan Özçelik, “Bu dönem sonrasında yaz geldi ve rüzgârlı günler geçirdik. Sapadere, Çamlıca, Beldibi ve Fakırcalı mahallelerimizi etkileyen orman yangınları ile mücadele ettik. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Maalesef sık sık bu tip yangınlarla karşılıyoruz. Ekiplerimiz, sadece Alanya’da değil, Kaş ve Manavgat’ta da yangınlara müdahale ediyorlar. Afet İşleri Müdürlüğümüze ilk ve hızlı müdahale edebilmek adına 5 adet pompalı tanker planladık. Bunların satın alınması talimatını da verdik. İçinde bulunduğumuz Zabıta Haftası’nda çok zor şatlarda özveriyle çalışan değerli çalışma arkadaşlarımızın haftalarını en içten dileklerimle kutluyorum.” şeklinde konuştu.

“DENİZLERİMİZ KONUSUNDA HERKESİN ÇOK DUYARLI OLMASI GEREKİYOR”

Başkan Özçelik konuşmasına şöyle devam etti, “ASAT’ta basın mensuplarımızı, bilgilendirme toplantısında ağırladık. O toplantıdan yaklaşık iki hafta önce burada da tüm Alanya’nın sivil toplum kuruşları ile Alanya’yı seven Alanya için çalışan herkesi davet ederek, deniz üzerinde, Avrupa’dan ithal edilen çöpler nedeniyle oluşan kirlilik hakkında yaptırdığımız araştırmanın sonuçlarını sunduk. Arıtma ile ilgili basınımıza bir sunum yapacağımızı o toplantıda söylemiştik ve yaptık. ASAT, Alanya’ya yapılacak yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerini yaptı. Kendi yaptığı çalışmaları anlattı. Arıtmaların son durumları ve mekanik işleyiş ile ilgili de bilgiler verdi. Bana göre o günün en önemli çıktısı şuydu. Kamuoyunda Belediye ve ASAT arıtma kaynaklı her türlü problemin sorumlusu zannediliyor. Ya da her işletmenin gidip arıtmaya rögarını bağlatıp bağlatmadığının denetlenmesi ile ilgili mükellef zannediliyor. O gün basın mensuplarımız güzel sorular sordular ve genel müdür bey de cevapladı. Deniz mi kirli? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu, Sahil Güvenlik sorumlu, Devlet Su İşleri sorumlu, ASAT bağlantısı olan yerlerden ASAT sorumlu, Alanya Belediyesi ise gelen şikâyetleri ASAT’la birlikte sonuçlandırmakla sorumlu. Genel müdürlerimiz bunu anlattılar. Denizlerimizle ilgili ölçümler için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı her gün geliyor, ölçüyor. ASAT her türlü ölçümü yapıyor. Kilitli ve saat başı yapılan ölçümler de basın mensuplarına gösterildi. Denimizin kirli olduğunu söylemek çok doğru değil. Doğru olan şu, kaynağını bulduğumuz yüzey pislikleri vardı ve evet bu durum kötüydü. Devletimiz sağ olsun. Bunu yapanlara yüksek miktarda para cezaları yazıldı. Bakanlık gerekeni yaptı, onlardan dileğim ve talebim sadece gidip ceza yazmaları değil oradaki denetimlerini sürekli devam ettirmeleri ve bunların bir daha denizimize ulaşmamasını sağlamasıdır. Bu Alanya için değil, tüm Akdeniz sahili için geçerli. Hem turizmimize hem de eko-sistemimize zarar veriyor. Bu kirliliğin bazısı özel sektör kaynaklı. Otel, restoran, ev ve site oluyor. Bazısı ise kamu kaynaklı. Kamu bunu yapmamalı. Sizlere izleteceğim görüntüler bir saat önce alındı. Bize bilgi geldiği anda ASAT ile beraber ilgili kuruma ulaştık ve bunun devam etmesini engelledik. Bize derhal yarına kadar yapılacağı söylendi. Herhangi birini suçlamak ya da topu atmak açısından söylemiyorum ama hepimizin çevremize, denizlerimize önem vermesi, kirletmemesi gerekiyor. Bunun denize ulaştığı bir noktada, herhangi bir turist bunu videoya çektiğinde kendi memleketlerinde insanlar bunları izliyor. Herkesin çok duyarlı olması gerekiyor.”

"YAYA GEÇİDİ KONUSU TEKRAR GÜNDEME GELECEK"

Başkan Özçelik, “İskele Caddesi’ne otobüsler giriyordu ve yol dar olduğu için trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Bununla ilgili UKOME kararı çıktı. Hepimizin Ticaret Odası diye bildiği ve bizim açılması için iki defa müracaat ettiğimiz yaya geçidi ile ilgili UKOME’den olumsuz karar çıkmıştı. Bölgede yapılan küçük değişikliklerle kararın yeniden düzeltilmesi ve kavşağın açılması önümüzdeki UKOME toplantılarında gündeme gelecek. Bununla ilgili Alanya Kaymakamlığı, Belediyemiz, Emniyet Müdürlüğümüz ve AK Parti’den arkadaşlarımız çalışmalar yaptı. O konuyu hep birlikte halledeceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK DEVAM EDEN VE TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

Temmuz ve Ağustos ayında hayata geçirilen projelerle ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Özçelik, “Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve uzun süre parke kalan Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi sıcak asfalta kavuştu; refüj, peyzaj ve aydınlatma düzenlemeleri de devam ediyor. Modern bir görünme caddemizi kavuşturduk. Mahmutlar’ın su sorununa çözüm getirmek için yürütülen altyapı yatırımları sırasında yıpranan Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’ni, yaptığımız çalışmayla yeniden sıcak asfaltla buluşturduk ve kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Batı yaylalarımız bize göre Konya'nın ilçelerine daha yakın ama o yaylalara Alanya’dan insanlarımız gidiyor, biz de hizmet götürmeye devam ediyoruz. Eğrigöl'ün kuzeyinden, Akdam Yaylası ve Kızılgeriş üzerinden Hadim ve Bozkır'a uzanan 10 kilometrelik yolu düzenliyor, genişletiyor ve asfaltlıyoruz; çalışmanın bu hafta sonu tamamlanmasını bekliyoruz. Orhan, Tırılar, Okurcalar, Avsallar, Yaylakonak, Beyreli, Özvadi, Obaalacami, Tepe, Bektaş, Kestel ve Payallar mahallelerimizde sathi asfalt kaplama çalışmalarımız gerçekleşti; iklim koşulları elverdiği sürece devam edecek. Geçen meclis toplantısında bilgi verdiğim iş makinelerinden 2 greyder ve 1 silindir geldi. Yılsonuna kadar 2 greyder daha gelecek ve çalışmaya başlayacak. Bu kadar hızlı asfalt yapalım derken fark ettik ki temiz malzeme ile asfalt kalitesi de artıyor. Asfalt kalitemizi artıracak Agrega Yıkama Tesisimizi hizmete aldık, çalışmaya başladı. Sathi kaplama yapılan yerde taşlarımız yıkanmış olacak ve kalite artacak. Asfaltın temelini oluşturan bitüm ihtiyacımız arttığından, bizden önceki dönemde tesis edilen asfalt plentinin yanına 2 büyük tank satın aldık. Önümüzdeki günlerde kurulacak. Bu neden önemli? Mesela İsa Küçülmez Caddesi’ne süreç verdik ama o süreç içerisinde 10 gün TÜPRAŞ’tan bitüm alınamadı. Öyle olunca bir miktar yavaşladık. Alanya’mıza fazlasıyla hizmet edeceğini düşünerek tanklarımızı aldık.” dedi.

ALANYA’YA DEĞER KATACAK PROJELER TEK TEK HAYATA GEÇİRİLİYOR

Projelerle ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Özçelik, “Yıllardır konuşulan ancak hayata geçirilemeyen Mahmutlar Mahallesi Yar Deresi Projesi çizildi, ihaleye çıktı. Sözleşme imzalandı ve kısa sürede yer teslimi yapılarak çalışmalar başlayacak. Mimarı Vedat Dalokay'ın imzasını taşıyan eski Belediye Binası için de mimarın mirasını sürdüren ikinci kuşak mimarla birlikte proje ortaya koyduk. Alanya Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binanın projesi 10 Ağustos'ta ihale edildi. İskele Çay Bahçemiz gibi bir sosyal ihtiyacı karşılayacak Mahmutlar Sosyal Tesisi projemizde yapım devam ediyor. Bu ay sonuna kadar teslimini bekliyoruz. Arkasından içerideki altyapı çalışmalarını tamamlayıp hızla hizmete alacağız. Elikesik Mahallesi Çok Amaçlı Yaşam Alanı’nın temelini attık; tamamlandığında mahallemizin düğün, nişan, mevlüt ve iftar gibi ihtiyaçlarına cevap verecek.” diye konuştu.

“ALANYA’MIZ ADINA KARARLARIMIZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Alanya İskelesi’nde yeni bir dönemin başladığını belirten Başkan Özçelik, “2024

Nisan'ından bu yana, yetki sorunu nedeniyle müdahale edemediğimiz Alanya Balıkçı Barınağı konusunda kooperatifimizle bir protokol imzaladık. Bu protokole desteklerinden ötürü Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, geçmiş dönem Kaymakamımız Sayın Fatih Ürkmezer ve mevcut Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk’e teşekkür ediyorum. Ayrıca Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Orada iki kez olumsuz olay oldu ve herkes şu anda biliyor ki Belediyemizin bu tür eylemlere karışanlara tepkisi çok sert oluyor. Hanutçuluk yapılmayacak. Herkes kendi standı içinde yaka kartını takacak. Bizim yetki alanımızda olan kısımla ilgili personel denetlemesi de yapacağız. Teknelere hijyen kontrolü de yapacağız. Bu konularda Alanya’mız adına taviz vermeyeceğiz.” dedi.

“550 KİLOMETRELİK BİR ROTADA YAYLALARIMIZI ZİYARET ETTİK”

Geçtiğimiz günlerde yapılan doğu ve batı yayla gezileri ile ilgili konuşan Başkan Özçelik, “Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali’mizi gerçekleştirdik. Biz hep, var olan hiçbir şeyi geriye götüremeyeceğiz, daha ileri götüreceğiz mottosuyla çalışıyoruz. Güreşten voleybola, biniciliğe, off-road yarışlarına, yörük oyunlarından konserlere uzanan geniş programıyla katılım rekorları kırdı. Ailelerin bir arada, huzur içinde vakit geçirebileceği bir festival hayal etmiştik; vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh, hedefimize ulaştığımızı gösteriyor. Alanya sınırlarını aştık ve orada sohbetlerimizde Adana, Manisa, Diyarbakır, Artvin’den gelenler olduğunu gördük. Bu hedefe ulaşmamızda katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası’nı düzenledik. Yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla tamamlandı; sporcularımızın aileleriyle birlikte gelmesi yerel turizme de katkı sağladı. Bunların yanı sıra U16 Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası’na, 23 Project Alanya Plaj Sporları Merkezi’mizde ev sahipliği yaptık. Ayrıca, Hayallerine Pedal Çevir Projesi kapsamında kadınlara güvenli bisiklet sürüş eğitimi verildi. Yayla ziyaretlerimizi ölçtük. En batıdan en doğuya, yaklaşık 550 kilometrelik bir rota üzerindeki yaylalarımızı ziyaret ederek talep ve görüşleri titizlikle not aldık, bir kısmını hemen hayata geçirdik. Yeni hizmete aldığımız mobil kuaför aracımızla merkezlere uzak bölgelere ulaştık. Ayrıca kadınlar için de bir mobil kuaför aracı daha alacağız. Karayolları karşısındaki Başkanlar Parkı'nda düzenlediğimiz Alanya Yeşilçam Açık Hava Sineması etkinliklerine gösterilen yoğun talep üzerine, benzer etkinliklerimizi önümüzdeki dönemde artırarak sürdüreceğiz.” şeklinde devam etti.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek festival ve etkinliklere vatandaşları davet eden Başkan Özçelik, “Alanya'nın yayla kültürünü, sosyal ve kültürel geçmişini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlediğimiz 3. Geleneksel Yayla Günleri, 6 Eylül 2026

Pazar günü Gedevet'te gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıllarda büyük beğeni toplayan ve artık bir klasik haline gelen; Alanya'nın geçmişteki kültürel ve sosyal yaşamını yansıtan siyah-beyaz fotoğraf sergisi, Alanya zeybekleri gösterisi ve Yeryüzü Sesleri konseri bu yıl da programda yer alacak. Bu yıla özel olarak, Alanya Dokuma Atölyemizin standı da hemşerilerimizin beğenisine sunulacak. Bu yıl 17 - 20

Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 20. Uluslararası Alanya Caz Festivalimizi 800 yıllık Kızılkule'nin tarihi dokusu altında gerçekleştireceğiz. Dört gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı Festivalimize tüm müzikseverleri bekliyoruz. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz. Belli bir noktaya gelmişiz ki artık ulusal ve uluslararası firmalar bizlere büyük destekler veriyorlar. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’müzün gerçekleştirdiği köy ve yaylalarımızın yön tabelalarını da tamamlıyoruz. Fidan dağıtımları yapıyoruz. Fakırcalı Mahallemizde oluşturduğumuz lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı ve sembolik hediyeler de dağıtıldı. Zeytin hasadı yaklaşıyor ve zeytin kırma aparatları 3 bin vatandaşımıza ulaştırılacak.” şeklinde konuştu.

“HEM BORÇ ÖDÜYOR HEM YATIRIMLARIMIZ YAPIYORUZ”

Meclis üyelerinin, Alanya Belediyesi’nin mali durumu hakkındaki sorusuna yanıt veren Başkan Özçelik, “2023 yılında bir defa ve 2025 ile 2026 yıllarında ise iki defa, camiler, sağlık ocakları, okullar gibi Milli Emlak’a ait olan yerlerle ilgili başvuru yapıldı. Devlet, benim olan yeri bana ver, maliyeye olan borcunu düşeyim diyor. Bunun başvurularını yaptık. Milli Emlak’tan 357 milyon lira talebimiz vardı. Toplam borcumuz 657 milyon liraydı. Bu alanların bir değer tespitini yaptırdık. O zamanki 357 milyon liralık yerler yaklaşık 570 milyon liraya tekabül ediyor. Bu değerlemeyi devletin kurumu yaptı. SSK ve Vergi Dairesi’ne taksitlendirilmiş borçlarımız harici cari borcumuz yok. 657 milyon lira bizim borcumuz var. 570 milyon lira Milli Emlak’tan düşülebilecek bir değer var. 80 milyon lira kalıyor. Bugün düşsünler, yarın ödeyelim. Siyaset yapmadan söylüyorum hep beraber bunu sağlamaya çalışalım. Umuyorum bunu da yaparız. Yapılandırmalarımızı yaptık ve taksitlerimizi günü gününe ödüyoruz. Hem borç ödüyor hem yatırımlarımızı yapıyoruz.” dedi.

“TÜM ODALARIN BİR ARADA HİZMET VERMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Mülkiyeti olmayan esnaf ve zanaatkar odalarının yer tahsisi ile ilgili de konuşan Başkan Özçelik, "Tüm odaların ortak kullanabileceği bir yapı planlıyoruz. İçerisinde odaların toplantılarını da yapacağı bir çalışma yapıyoruz. Şehrin merkezinde mümkünse yer bulabilirsek tüm odaları bir yere toplayıp, hepsinin bir arada hizmet vereceği bir sistem için çalışıyoruz. Fiziki olarak hepsine ayrı ayrı yer sağlanması mümkün değil. Hepsinin bir arada olmasını arzu ediyoruz.” dedi. Başkan Özçelik’in açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın 6 Ekim Salı günü gerçekleştirilmesine karar verildi.