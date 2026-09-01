A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-0'lık net bir skorla galip ayrılan milliler, turnuvada adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Açıklanan maç verilerine göre, mücadelenin başından sonuna kadar oyun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlı ekip, ilk seti 25-14, ikinci seti ise 25-16 kazandı. Üçüncü sette rakibine 25-22'lik üstünlük sağlayan milli takım, maçı set vermeden tamamladı.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİP KİM OLDU?

Azerbaycan karşısında alınan bu galibiyetin ardından Türkiye'nin turnuvadaki yeni rakibi Almanya olarak belirlendi. Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden takım, yarı final bileti için Almanya karşısına çıkacak.