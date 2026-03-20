İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk’e göre düşüş geçici. Uzmanlar, gram altın için 10-11 bin TL bandını yeniden gündeme taşıdı.

Orta Doğu’daki gerilim ve enerji piyasasındaki sert dalgalanma, altın fiyatlarında ani bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Ons altın 5 bin doların üzerindeki seviyelerden 4 bin 500 dolar bandına kadar indi. Gram altın ise 6 bin 400 lira civarına geriledi.

Bu düşüş, özellikle Alanya’da altın birikimi yapan vatandaşlar arasında “satmalı mı, beklemeli mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

20 GÜNDÜR GERİLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi konusunda geri adım atması ve enerji krizinin büyümesi, piyasaları baskıladı. Özellikle petrol fiyatlarının 115 doları aşması, yatırımcıların altın yerine farklı alanlara yönelmesine neden oldu.

Ons altındaki düşüş yaklaşık yüzde 17’ye ulaştı. Gümüşte ise daha sert bir tablo var. Değer kaybı yüzde 12’yi buldu.

“BU DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan geri çekilmeyi kalıcı bir trend olarak görmüyor:

“Piyasada manipülasyon sadece yukarı yönlü olmaz. Bu düşüşler yatırımcıyı korkutmak için de olabilir. Ama temel dinamikler değişmedi. Enflasyon var, belirsizlik var. Bu yüzden biz bunu düşüş değil, alım fırsatı olarak görüyoruz.”

Memiş’e göre 2026 yılı için beklenti hâlâ güçlü: ons altında 6 bin dolar, gram altında ise 10 bin TL seviyesi masada.

“ELİNE PARA GEÇEN ALTIN ALIYOR”

Bir diğer değerlendirme de piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten geldi. Yıldırımtürk, fiziki piyasada talebin sürdüğünü söyledi:

“Vatandaş düşüşte alım yapıyor. Kapalıçarşı’da ciddi bir talep var. Temelde altını yukarı taşıyan nedenler ortadan kalkmış değil.”

Kısa vadede dalgalanma olsa da uzun vadede yukarı yön beklentisinin sürdüğünü vurguladı.

GRAM ALTINDA 11 BİN TL İHTİMALİ

Yıldırımtürk’e göre kritik eşik dolar kuru. Kur yükseldikçe gram altın fiyatı da yukarı yönlü baskı altında kalıyor:

“Bizim 10 bin TL beklentimiz devam ediyor. Ama doların hareketine bağlı olarak gram altın 11 bin TL seviyesine kadar çıkabilir. Sert düşüşler genelde sert yükselişleri beraberinde getirir.”

Yani tablo net değil… ama yön hâlâ yukarı diyenlerin sayısı az değil.

Bir yandan da şu var; insanlar artık altını yatırım aracı değil, “kenarda dursun” diye alıyor. Bu da talebi diri tutuyor.

PETROL VE SAVAŞ ETKİSİ

İsrail ve İran arasında artan gerilim enerji piyasasını sarstı. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz ve rafinerilere yönelik saldırılar sonrası Brent petrol 115 doların üzerine çıktı.

Avrupa’da doğalgaz fiyatları da yüzde 27 yükseldi. Bu gelişmeler küresel enflasyon baskısını artırırken, altının orta vadede yeniden güçlenebileceği beklentisini destekliyor.

Yani mesele sadece altın değil… aslında dünya ekonomisi biraz sıkışmış durumda.